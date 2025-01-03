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給錢小氣、母失智也不顧 人妻戳破一真相與夫撕破臉

世界新聞網／輯
一位日本太太碰上惡夫，決定終結20年的婚姻。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）
一位日本太太碰上惡夫，決定終結20年的婚姻。（取材自unsplash.com＠Anthony Tran）

雖然現代社會提倡性別平等，但有些男性還是可能存在大男人主義，常常對家中的伴侶頤指氣使。即使對方一時沒有反抗，卻可能只是一時隱忍，等到未來總有一天，會把一切統統討回來。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名由美的女性，過去在25歲時結婚，男方是大學時認識的學長，不僅外表相當帥氣，而且身材肌肉也好，在女性間相當受歡迎。不過在交往過程中，由美也發現對方性格有點大男人主義，常常用命令的口吻說話。

丈夫後來到了知名企業上班，年薪來到1300萬日圓（約相當於82484美元）的水準，屬於高薪階層。然而由美卻發現丈夫非常小氣，即使生了孩子後，每個月也只肯給由美10萬日圓（約相當於643美元）顧家、帶小孩，多數的錢則是都花在自己身上。甚至連女兒上學要買制服了，都不肯多出一毛。

後來公公過世，婆婆也罹患失智症，丈夫卻聲稱自己工作很忙，把照養工作全丟給由美。面對這些待遇，由美本來都還算能忍，但後來發現丈夫有疑似外遇的狀況，讓她下定決心反撲。

由美找來私家偵探，掌握到丈夫和一位已婚部下有染，兩人被拍到一起吃飯、一起到汽車旅館等等。由美於是向丈夫攤牌，並且找律師幫忙討到未來的贍養費。但因為丈夫依然不肯照護自己的母親，由美於是聯絡小姑，請她處理後續，自己則終於能從20年的地獄婚姻中解放。

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