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少子化衝擊古禮 日本缺僧侶…跨年除夜鐘改白天舉行

綜合報導
日本京都的妙滿寺因人手不足，只好更改除夜之鐘的時間。(取材自X平台)
日本京都的妙滿寺因人手不足，只好更改除夜之鐘的時間。(取材自X平台)

2025新年到來，日本跨年的12月31日為「大晦日」，晚間則是稱為「除夜」。寺院也有著在除夜深夜零點，敲響108次梵鐘，象徵著去除人「108煩惱」的習俗。然而近年來日本寺廟，也面臨人力不足的問題，使得除夜敲鐘的習俗，也被迫得調整。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於京都府京都市左京區有一間「妙滿寺」，在1389年就創立，儘管經歷過火災、轉移，但仍不斷重建延續至今。日本民間曾經流傳「安珍與清姬」傳說，並在故事裡提到一口大鐘，據說那口鐘現在就存放於這間妙滿寺裡頭。

儘管擁有深厚的歷史，但妙滿寺近年深受人手不足的困擾，一般修行的僧侶也因為少子化的關係，人數不像以往那麼多，加上由於除夜敲鐘是重大活動，往往會聚集不少人潮，導致騰不出人力在晚間管理群眾、主持敲鐘活動。

於是妙滿寺從2022年開始，就將本應在除夜舉辦的敲鐘，改到大晦日下午3到5點舉行，並將「除夜之鐘」改名為「跨年之鐘（年送りの鐘）」。任何人都可以在時間內參訪寺院，親自敲響鐘聲，來迎接新的一年。

日本總務省日前公布（截至2025年1月1日）的人口推估顯示，2006年誕生、今年18歲的新成人有109萬人，比實施推估以來創最少記錄的2004年新成人數多3萬人，少子化趨勢未停歇。

日本共同社報導，2025年新成人109萬人，其中男性56萬人、女性53萬人，新成人占總人口的0.88%，比2004年新成人占總人口比例微增0.02個百分點。

新成人數在第2次嬰兒潮世代（1971至1974年出生）步入成年的1990年代前半超過200萬人，之後有減少的傾向。

在日本，成人的年齡於2022年4月已從20歲調降為18歲。

總和生育率（TFR）顯示，每名女性一生生孩子的推定人數，相較於創下當時最低紀錄的2005年1.26，之後微升。分析原因，主要是景氣復甦等因素，出生人數增加。

蛇年出生的人口當中，男性485萬人、女性516萬人。以出生的年份來看，1965年出生滿60歲者最多，有174萬人。2013年出生滿12歲者103萬人。

日本自1968年開始實施人口推估，根據人口普查的數據，從出生數、死亡數等算出。旅居日本逾3個月的外國人也包括在內。

蛇年生的日本知名人士有動漫導演宮崎駿（1941年）、男星松平健（1953年）、女歌星中森明菜（1965年）、女星松隆子（1977年）、圍棋棋士井山裕太（1989年）、足球國家代表隊選手久保建英（2001年）等。

日本京都的妙滿寺因人手不足，只好更改除夜之鐘的時間。(取材自妙滿寺Instagr...
日本京都的妙滿寺因人手不足，只好更改除夜之鐘的時間。(取材自妙滿寺Instagram)
日本京都的妙滿寺因人手不足，只好更改除夜之鐘的時間，改到大晦日下午3到5點舉行。...
日本京都的妙滿寺因人手不足，只好更改除夜之鐘的時間，改到大晦日下午3到5點舉行。(取材自X平台)

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