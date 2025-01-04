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「火燒屁股」又「連環燒車」大馬重機展火舞出包影片瘋傳

綜合報導
跳火舞意外讓火苗噴到重機，引發連環火燒車、舞者也著火。（影片截圖）
跳火舞意外讓火苗噴到重機，引發連環火燒車、舞者也著火。（影片截圖）

在摩托車展旁邊玩火真的好嗎？馬來西亞日前瘋傳影片，當地舉辦摩托車展，找來舞者表演火舞揮動火棒，過程中疑有人失誤讓火花飛向車群，導致「火燒連環車」，數輛名貴摩托車嚴重損毀，包括哈雷摩托車（Harley-Davidson）。事發影片在網路上瘋傳，可以見到2名舞者表演到一半身旁摩托車起火，其中1人從火海中跑出來時屁股還被火燒到。當地傳媒指事件未造成傷亡，但活動召集人仍未就此發聲解釋。

馬來西亞傳媒報導，這場重機展在吉隆坡的多萊莎米路（Jalan Doraisamy）的KL Heritage Valley舉行，現場有不少名貴重機參展，因此引來許多民眾參觀，主辦單位為了要炒熱氣氛，特別請舞者來表演火舞，不過就在舞者表演到一半，疑似有火苗噴到重機上，隨後一名舞者的身體也著火，現場拍到的影片被瘋傳，多輛停在一旁的哈雷機車都被表演波及引起火災，變「火燒連環車」。

從影片畫面可以看到，舞者在摩托車和人群中間舞動兩頭燃起烈焰的火棒，畫面一轉，一名舞者仍在舞動火棒，但旁邊已成火海，另一舞者身體著火跑開，他跑開時屁股起火，現場有人發現狀況後，立刻拿出滅火器救火，才將火勢控制住，最後也順利滅火。

消息指出，有不少名貴摩托車遭毀損，目前仍起疑因為表演時的火花濺到摩托車上才引起，所幸這起事件並未造成重大傷亡，現場焚燒的摩托車數量不明。

馬來西亞日前舉辦摩托車展，找來舞蹈員表演火舞揮動火棒，過程中疑有人失誤讓火花飛向...
馬來西亞日前舉辦摩托車展，找來舞蹈員表演火舞揮動火棒，過程中疑有人失誤讓火花飛向車群，導致「火燒連環車」，舞蹈員屁股燒着跑離火海。（影片截圖）

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