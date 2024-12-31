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保存最完整小長毛象 冰封5萬年俄出土 這部位最完好

綜合報導
俄羅斯在西伯利亞永凍土層發現一具5萬年前的長毛象寶寶遺骸，是目前已知「保存最完好」的長毛象遺骸。（路透）
俄羅斯在西伯利亞永凍土層發現一具5萬年前的長毛象寶寶遺骸，是目前已知「保存最完好」的長毛象遺骸。（路透）

俄羅斯科學家日前在西伯利亞城市雅庫次克（Yakutsk）的東北聯邦大學（North-Eastern Federal University），展示一具小長毛象遺骸，遺骸在永凍土覆蓋地區雅庫提亞（Yakutia）出土，據稱這是世上迄今發現保存最完整的長毛象遺骸。

雅庫提亞是毗鄰北極海（Arctic Ocean）的偏遠地區，此地的永凍土就像巨大冰櫃，可保存史前動物的遺體。

俄羅斯科學家展示在永凍土覆蓋地區雅庫提亞（Yakutia）發現的1具小長毛象遺骸...
俄羅斯科學家展示在永凍土覆蓋地區雅庫提亞（Yakutia）發現的1具小長毛象遺骸。 （路透）

中央社引述法新社報導，因為這具已經冰封了5萬年的小母象遺骸，是在今年夏天，在雅納河（Yana River）流域被發現的，因此被暱稱為「雅納」。

研究「雅納」的東北聯邦大學長毛象博物館實驗室主任切普拉索夫（Maksim Cheprasov）表示，雅納重達180公斤，身高120公分，身長為200公分，根據放射性碳定年法分析，雅納約生在5萬年前。由於遺體已部分木乃伊化，研究人員推測雅納生前重量可能達300公斤，是世上迄今發現最完整的長毛象遺體，也是歷來發現的僅僅7具完整長毛象遺骸之一。

俄羅斯西伯利亞永凍土層發現一具5萬年前的長毛象寶寶遺骸。圖為俄羅斯研究人員與長毛...
俄羅斯西伯利亞永凍土層發現一具5萬年前的長毛象寶寶遺骸。圖為俄羅斯研究人員與長毛象寶寶遺骸合影。（路透）

接下來專家將進行進一步研究，以判定「雅納」的確切死亡年齡，目前估計牠離世時年僅「1歲或再大一點點」。

展示這頭小長毛象的東北聯邦大學校長表示，「我們都很驚訝，這頭長毛象的保存狀況特別好」；研究人員也形容這是「獨特的發現」，並表示，先前全球只發現6具長毛象遺體，其中5具在俄羅斯，1具在加拿大；切普拉索夫也表示，雅納「可以說這是全世界最好的長毛象遺體之一」。

出土地點位於巴塔蓋卡（Batagaika）研究站附近，此處也曾發現其他史前動物遺骸，包括1匹馬、1頭野牛和1隻旅鼠（Lemmini）。切普拉索夫指出，當遠古生物的遺骸因凍土層融化而解凍時，尤其是象鼻、頭部等最先解凍的部分，通常會被鳥類等當代掠食者吃掉，儘管雅納的前肢稍微被吃了，但是頭部卻維持得相當完整。

長毛象寶寶雅娜的頭部仍保存完整。（路透）
長毛象寶寶雅娜的頭部仍保存完整。（路透）

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