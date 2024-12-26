3年養死500隻動物 6千人連署終關掉英國「最糟動物園」
動物園應該打造適合不同動物們生存的環境，然而英國南湖動物園自開業以來害死超過500隻動物，期間換人經營依舊未改善，在動物保護組織Born Free發起請願活動，超過6000名支持者簽署壓力下，今年底動物園公布將停業。
英國南湖動物園（South Lakes）自1994年開業以來備受爭議，據BBC報導，園內曾發生了白犀牛因逃離園區遭槍殺、30多隻狐猴在火災中喪命等事件，2013年，也曾有一頭老虎從沒關好的門跑進工作區域，咬死一名飼養員。
2013年至2016年間，南湖動物園傳出將近有500隻動物死亡的消息，即使後來換由坎布里亞動物園有限公司（Cumbria Zoo Company Limited，CZCL）接手，工作人員仍匿名爆料，園內動物的處境依舊痛苦。
今年10月，近60張動物受傷的照片被公開，包括因打架而全身割傷的水豚、馬蹄被柵欄卡住的斑馬、被圍欄弄傷頭部流血的長頸鹿、被關在狹小隔間無法轉身的犀牛等等。
根據每日郵報報導，動物園首席執行官近日宣布，動物園將於12月31日關閉，會為動物尋找適合的安置地點。然而卻被發現，園內動物將被轉移至同樣由CZCL經營的另一所動物園，動保組織呼籲園方應保證動物們「會應受到應有的照顧」。
上一則
哈薩克空難失事前畫面曝 氧氣罩損壞「乘客絕望祈禱」
下一則
FB留言