3年養死500隻動物 6千人連署終關掉英國「最糟動物園」

園區內照顧不佳、環境髒亂，3年造成500隻動物死亡。（取材自Ｘ平台）

動物園 應該打造適合不同動物們生存的環境，然而英國南湖動物園自開業以來害死超過500隻動物，期間換人經營依舊未改善，在動物保護組織Born Free發起請願活動，超過6000名支持者簽署壓力下，今年底動物園公布將停業。

英國南湖動物園（South Lakes）自1994年開業以來備受爭議，據BBC報導，園內曾發生了白犀牛因逃離園區遭槍殺、30多隻狐猴在火災中喪命等事件，2013年，也曾有一頭老虎從沒關好的門跑進工作區域，咬死一名飼養員。

2013年至2016年間，南湖動物園傳出將近有500隻動物死亡的消息，即使後來換由坎布里亞動物園有限公司（Cumbria Zoo Company Limited，CZCL）接手，工作人員仍匿名爆料，園內動物的處境依舊痛苦。

今年10月，近60張動物受傷的照片被公開，包括因打架而全身割傷的水豚、馬蹄被柵欄卡住的斑馬、被圍欄弄傷頭部流血的長頸鹿、被關在狹小隔間無法轉身的犀牛等等。