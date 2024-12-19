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「狂人vs巨星」川普登封時代 能賣贏泰勒絲？

編譯湯淑君／綜合外電
流行天后泰勒絲獲選為2023年時代雜誌年度風雲人物，川普則是今年2024獲選年度風雲人物，大家紛紛好奇會不會如同去年一樣掀起搶購潮，出版業也好奇銷售量會不會超過泰勒絲。(路透)
流行天后泰勒絲獲選為2023年時代雜誌年度風雲人物，川普則是今年2024獲選年度風雲人物，大家紛紛好奇會不會如同去年一樣掀起搶購潮，出版業也好奇銷售量會不會超過泰勒絲。(路透)

美國總統當選人川普獲選為「時代雜誌」（Time）2024年度風雲人物後，會不會激出川粉瘋買雜誌熱潮，一如2023年風雲人物流行天后泰勒絲（Taylor Swift）登上時代雜誌封面時掀起的旋風？

「時代雜誌」2023年度風雲人物特刊以泰勒絲為封面人物，印行三種版本，泰勒絲粉（Swifties）為收藏偶像周邊紛紛搶購，買了數十萬本雜誌。

eBay已有賣家 開始預售

今年以川普作封面的特刊只印一種版本，將在書報攤和Time.com官網開賣，但未上架就已引起熱烈討論。Google Trends資料顯示，諸如「時代雜誌去哪買？」和類似的Google搜尋關鍵字12日搜尋筆數暴增。eBay網站上已有賣家開始預售這期雜誌，另有賣家在Etsy網購平台上兜售印有川普封面照的T恤和馬克杯。

2023巨星加持 銷量激增365%

川普將於明年元月再度入主白宮，這是他繼2016年首次獲「時代雜誌」評選為年度風雲人物之後，第二次獲此殊榮。川普在今年美國總統大選中贏得7700萬張選票，而且他2021年離開白宮後頻頻在媒體曝光，不缺能見度。

但泰勒絲對全球「（泰勒）絲粉」的號召力有目共睹，從她時代巡迴演唱會（Eras Tour）總計創造65億美元經濟活動（含售票、旅遊和住宿），即可見一斑。

事實證明，封面有泰勒絲照片的雜誌總是熱銷。有媒體報導，時代公司對零售店共出貨83.7萬本2023年度風雲人物特刊，比單一封面版的平常配銷量激增365%。另一報導說，泰勒絲封面三種版本特刊全套組合預售銷量達6萬3926套，加上個別雜誌賣了4萬7027本，合計銷量將近24萬本，與郵購銷量旗鼓相當，這還只是統計到去年12月中的數字。

流行天后泰勒絲獲選為2023年時代雜誌年度風雲人物，該期特刊封面推出三種版本，引...
流行天后泰勒絲獲選為2023年時代雜誌年度風雲人物，該期特刊封面推出三種版本，引起大批粉絲搶購收藏。(路透)

有趣的是，泰勒絲在2024年美國總統選舉公開力挺民主黨候選人賀錦麗，川普得知後則在Truth Social發文說：「我恨泰勒絲！」

現在，這兩位名人在雜誌銷售上較勁，誰輸誰贏？

從MAGA帽到球鞋 川粉恐疲乏

行銷及出版業專家表示，川普大肆宣揚自己再度成為「時代雜誌」風雲人物，可能助長雜誌銷售。事實上，他已在自己的Truth Social平台上將這項成就昭告天下。假如他下定決心要跟泰勒絲拚誰的特刊賣得更多，可能鼓動為數龐大的川粉熱烈捧場。

在佛羅里達大西洋大學教政治行銷的阿格藍諾夫表示，川普的支持群眾「十分積極...可能引發一場運動」。

明尼亞波利斯雜誌出版業顧問史特娜則認為，川粉從MAGA（讓美國再度偉大）帽子一路買到川普球鞋，現在買氣可能疲乏了，也許不覺得非得再買一本雜誌。

特刊成刺激買氣新趨勢

紐約資深娛樂媒體公關人員米拉蒙泰認為，即使川普人氣旺，魅力也難跟泰勒絲這種當紅流行天后相比，況且以政治人物當封面的雜誌較難激起購買欲。

近年來，平面雜誌銷路欠佳，許多雜誌甚至完全數位化，就連「時代雜誌」也在數年前從周刊改為雙周刊。印行特刊已成為刺激紙本雜誌銷售的大勢所趨，「時代雜誌」的年度風雲人物特刊就是最好的例子。

美國總統當選人川普獲評選為「時代雜誌」2024年度風雲人物。(路透)
美國總統當選人川普獲評選為「時代雜誌」2024年度風雲人物。(路透)

泰勒絲 川普 白宮

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