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空中賞佛羅倫斯…瓦薩里走廊 整修8年重現16世紀風光

中央社羅馬電
義大利佛羅倫斯最知名的烏菲茲美術館（Uffizi）宣布，將在12月21日重新開放歷史地標「瓦薩里走廊」。（取材自烏菲茲美術館）
義大利佛羅倫斯最知名的烏菲茲美術館（Uffizi）宣布，將在12月21日重新開放歷史地標「瓦薩里走廊」。（取材自烏菲茲美術館）

歷經8年整修，義大利佛羅倫斯最知名的烏菲茲美術館(Uffizi)宣布，本月21日重新開放「瓦薩里走廊」，漫步這條16世紀興建的空中走廊，不僅能貫穿佛羅倫斯老城中心，也彷彿穿越歷史。

「瓦薩里走廊」(Vasari Corridor)是由義大利文藝復興大師瓦薩里(Giorgio Vasari)在1565年興建，目的是讓當時佛羅倫斯統治者能有安全隱密的環境，從其官邸「碧蒂宮」(Palazzo Pitti)，直接步行到當時的政治中心「舊宮」 (Palazzo Vecchio)。

這條當初為權貴打造的獨特走廊，沿途可飽覽佛羅倫斯知名景點，因此被視為兼具歷史與文化意義的重要地標。

烏菲茲美術館發布新聞稿指出，「瓦薩里走廊」在2016年開始關閉整修，睽違8年後將在12月21日重新對外開放，讓來自全球遊客能再度享受「佛羅倫斯全景漫步」。

此路徑將從烏菲茲美術館一樓特殊入口開始，步行穿過景點「老橋」，沿途可飽覽阿諾河(Arno)風光，並遠眺中世紀貴族美第奇家族(Medici，或譯「麥地奇家族」)的波波里花園(Boboli Gardens)，以及在貴族富豪間轉手數次的恢弘莊園「碧蒂宮」。

烏菲茲美術館指出，「瓦薩里走廊」全長約700多公尺，在修復後已回到16世紀時創建的情況，和文藝復興領主當時走過的模樣完全相同，讓遊客可以體驗「時光之旅」。

烏菲茲美術館表示，修復過程工程浩大，大批專家採取了嚴格歷史考據，拍攝數千張照片對比，用數十種不同材料測試；而為了強化安全與實用性，新走廊有無障礙設計，配置節能LED燈，另安排緊急出口、增加防震結構。

「瓦薩里走廊」21日重新開放後，參觀時間為每週二到週日。烏菲茲美術館官網自10日起開放網路預約購票，一組參觀人數上限25人，參觀美術館加走廊的套票為43歐元。

「瓦薩里走廊」參觀路徑將從烏菲茲美術館一樓特殊入口開始，步行穿過景點「老橋」，沿...
「瓦薩里走廊」參觀路徑將從烏菲茲美術館一樓特殊入口開始，步行穿過景點「老橋」，沿途可飽覽阿諾河（Arno）風光。（取材自烏菲茲美術館）

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