1小時伏地挺身1575次…加拿大59歲婦人 1年2破金氏紀錄

事實上，唐娜在今年的3月份才以4小時30分11秒的驚人成績，獲得最長的平板支撐姿勢女性紀錄保持人的頭銜。(視頻截圖)

來自加拿大 59歲的唐娜．王爾德(DonnaJean Wilde)，二度打破金氏世界紀錄，她在一小時內完成了1575次伏地挺身，繼之前最久的平板支撐(plank，又稱棒式支撐)姿勢女性紀錄保持人後，又多了最多伏地挺身女性紀錄保持人的成就。唐娜的外表看起來年輕有活力，但其實她也已經是11個孫子的祖母了。

據金氏世界紀錄官網的報導，唐娜今年3月才以4小時30分11秒的驚人成績，獲得最長的平板支撐姿勢女性紀錄保持人的頭銜。如今再添一項紀錄，也讓人對她優異的體能感到驚訝。

唐娜一開始就表現極佳，前20分鐘內完成了620次伏地挺身，然後接下來的15分鐘內，她以平穩的頻率完成了挑戰。值得一提的是，唐娜在比賽臨近結束時，曾一度感到自己的肩膀脫臼，即使感到劇痛也沒有使她放棄，仍然繼續努力，才成功創下令人難以置信的總成績。