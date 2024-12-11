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挨轟環保承諾縮水…可口可樂下修再生材料使用目標

編譯黃淑玲／綜合外電
可口可樂（Coca-Cola）下修減塑、減碳目標，受到環保人士批評。(路透)
可口可樂（Coca-Cola）下修減塑、減碳目標，受到環保人士批評。(路透)

可口可樂(Coca-Cola)日前宣布調整一級包裝(直接接觸產品的包裝)使用再生材料的目標，由原定的2030年以前要至少有50%的塑膠、玻璃、鋁等包材為回收材料，下修為2035年以前使用回收材料比率至35%～40%。這家美國知名飲料大廠對環保的承諾縮水，引來環保人士的譴責。

可口可樂同時也降低回收空瓶、空罐的目標，現在改為：2035年以前，「協助確認收集」進入市場的70%～75%瓶罐。先前的目標是，尋求在2030年以前，收集或循環利用每個瓶罐，在減少碳排方面，先前可口可樂矢言2030年之前，要減碳25%，比較基準是2015年。現在基準改為2019年，而且沒有設定減碳比率目標。

上周聯合國體制下在釜山舉行的會談無果，全球塑膠公約難產。本周一開始就看到可口可樂大砍減塑目標。加州非營利團體As You Sow循環經濟經理馬克比表示，此舉令人極度失望。

可口可樂全球溝通、永續暨策略夥伴主管裴瑞茲說：「我們依然致力建立長期事業韌性，以執行高遠的、自願的環保目標來取得社會認同。」

根據可口可樂自己的報告，公司2023年產生了597萬噸的包裝，其中塑膠瓶1370億個，鐵鋁瓶罐740億個。

可口可樂 減碳 加州

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