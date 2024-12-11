耗6個月製作…瓜地馬拉「巨型風箏」技術 列聯合國非遺

在瓜地馬拉孫潘戈市(Sumpango)和聖地牙哥(Santiago)兩個城市的民眾，會在每年11月1日「亡靈節」期間施放「巨型風箏」，表達對逝去親人的思念，並且象徵驅趕惡靈。(路透)

聯合國 教科文組織（UNESCO）近日宣布，瓜地馬拉傳統的「巨型風箏」（Barriletes Gigantes）製作技術，正式被列入「人類非物質文化遺產」。

瓜地馬拉沙卡德貝格（Sacatepequez）省的孫潘戈市（Sumpango），和聖地牙哥 （Santiago）兩個城市的民眾，在每年11月1日瓜地馬拉的「亡靈節」期間（類似台灣的清明節），會在公墓旁施放「巨型風箏」，表達對逝去親人的思念和指引亡靈回家的路，並且象徵驅趕惡靈。

施放風箏這項傳統已經延續上百年，現在孫潘戈市和聖地牙哥在「亡靈節」也會同時舉辦「風箏嘉年華」，成為瓜地馬拉文化和觀光旅遊的特色之一。

用於展覽的「巨型風箏」大多為圓形，直徑約20公尺左右，重達數百公斤，採全手工打造過程繁複，工期大約在6個月。製作時使用紙類，竹子和布料作為五彩繽紛的裝飾，展覽時直立擺放相當壯觀。另一種可以用來放飛的風箏尺寸較小，直徑大約在2至6公尺左右，施放時也須要多人共同撐起，才能順利升空。

瓜地馬拉政府在2021年底正式向聯合國教科文組織申請，將「巨型風箏」的製作技術列入非物質文化遺產，經過近3年的努力終於成真。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）特別在社群平台X上，錄製影片公開祝賀。

阿雷巴洛總統表示，「巨型風箏」代表瓜地馬拉原住民 的創造力、韌性和世界觀，並且透過這項傳統技術保留文化根基。他更感謝孫潘戈市和聖地牙哥市的人民，用雙手和心靈保留了這個傳統，讓其轉化成瓜地馬拉的象徵。