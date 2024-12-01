俄男尋獲愛貓後大腿被抓傷 1原因失血過多亡

俄羅斯一名患有血液凝固功能異常的男子德米特里，為了找回逃家2天寵物貓，竟遭抓傷大腿血流不止死亡。（取材自Ｘ平台）

俄羅斯 日前發生一起悲劇，一名患有糖尿病且凝血功能異常的男子，因被家中寵物 貓抓傷，導致血流不止，最後不幸喪命。

55歲的德米特里(Dmitry Ukhin)有一天晚上發現貓咪斯特普卡(Styopka)跑了出去，於是出門找貓。雖然德米特里順利找到愛貓，也將斯特普卡帶回，卻在帶回貓咪後被牠抓傷，傷口血流不止，他趕緊打電話向鄰居求救，鄰居也立刻上門幫忙並協助報警，然而當救難人員趕到時，他已經失血過多身亡。

警方接受當地媒體「共青團真理報」(Kosomolskaya Pravda)訪問時表示，警方於晚間11點左右接獲報案，一名男子報警稱朋友因大腿血管撕裂傷血流不止。醫護人員到場後確認該名男子已死亡，經初步調查，德米特里是腿部遭貓咪抓口，由於德米特里患有糖尿病，身體凝血功能異常，傷口沒有辦法自己結痂癒合，才會血流不只造成出血過多死亡，這起事件沒有任何人犯罪涉案。

調查人員進一步釐清事發過程，想了解一隻家貓怎麼造成這麼嚴重的傷害。斯特普卡的確是體型很大的貓咪，但家貓的爪子要銳利到能割裂靜脈或動脈，依然非常罕見。

更令人難以置信的是，德米特里的妻子向警方表示，斯特普卡平時十分溫馴，對主人非常依賴，很難想像會出爪抓傷主人，甚至到導致死亡的程度。