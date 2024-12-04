歷時5年 巴黎聖母院浴火重生？鷹架、流動廁所…都還在

法國總統馬克宏在參觀巴黎聖母院大教堂中殿時，於11月29日發表講話，該大教堂在2019年遭受火災，大教堂重新開放前的修復工作仍在繼續。

巴黎聖母院 於2019年遭大火焚毀後，經過5年重建和翻新，即將在2024年12月7日重新開放，法國文化瑰寶再次回到世人眼前。整修過程中，也幾經討論和爭辯，原因在於考慮為聖母院增加「現代風格」，讓聖母院以新舊融合的面貌再現，最終法國總統馬克宏 仍在2020年拍板依照原樣重建。

另一方面，在重建過程中遭遇疫情 停工，而馬克宏仍再三強調5年內完成工程，而今巴黎聖母院終於趕在2024年結束之前完成修復。究竟，「新．巴黎聖母院」以什麼樣的面貌隆重回歸呢？浩大的重建工程，又真的「完工」了嗎？

2019年4月15日巴黎聖母院因電線短路，導致一場毀滅性大火。（路透）

電線短路 尖塔閣樓全毀

回顧2019年4月15日巴黎聖母院因電線短路，導致一場毀滅性大火，其尖頂坍塌、屋頂的木質部分（包括尖塔與閣樓）完全焚毀，當時600名消防員徹夜撲救，直至第二天黎明才撲滅火勢，巴黎聖母院嚴重受損，所幸整體結構得以保存、大部分石製拱頂也保留下來，但因火災致使建築物頂部至少300噸鉛材汽化，使聖母院周圍土地鉛含量遽升，因此附近區域遭到封閉禁入。

火災當晚，馬克宏即宣布將重建巴黎聖母院，並同步展開募款。由於巴黎聖母院在法國的重要性，火災在全世界引發極大關注，除國際社會的慰問之外，法國富商也紛紛解囊捐款，然而重建過程卻遭逢了Covid-19疫情，工程不得不停擺，資金也無法快速到位，疫情帶來的經濟衝擊更添變數。

法國總統馬克宏11月29日在巴黎參觀修復後的聖母院內部後，發表演說。 （美聯社）

此外，對「新．巴黎聖母院」的重建風格經過長達一年多的爭論；馬克宏曾經表態，可考慮為尖塔增添「當代風格」，而也有許多國際知名建築團隊獻策了各種創意，比如：在聖母院屋頂蓋游泳池、將尖塔改成雷射光束塔...等。但最終，考量傳統的歷史與宗教意義，馬克宏拍板定案「原貌重建」。

馬克宏 曾被質疑衝政績

儘管重建過程中種種阻滯，但馬克宏仍然在2020年、巴黎聖母院大火一周年時，強調要在5年內完成重建修復，也就是要讓聖母院在2024年重回大眾視野，這一堅持備受質疑，除其可行性之外，也有輿論聲音質疑馬克宏是否利用聖母院火災當作自己的政治資本、是否刻意要趕上巴黎奧運的舉辦時間。

2024年11月28日，鷹架仍圍繞巴黎聖母院。（美聯社）

如今到了馬克宏承諾的2024年，在2024年接近尾聲之時，巴黎聖母院完成翻修工程，即將在12月7日重新開放，11月29日法國電視轉播馬克宏參觀修復後的聖母院內部，這是大火之後馬克宏第7次入內視察參觀。

預計12月8日巴黎聖母院內將舉行重建後的第一次天主教彌撒，同時象徵著這座大教堂重回巴黎市民的生活中。

2019年4月16日時，巴黎聖母院大火還未撲滅，十字架前的祭壇周圍升起濃煙。（路透）

重建資金 1.4億歐元未動用

然而，聖母院的現貌，並非如同世人記憶那樣，到11月28日，巴黎聖母院仍然被鷹架包圍，雖然其內部將在10天之內重新開放公眾進入，但這些鷹架仍會留在聖母院旁好一段時間；新修復的尖塔底部，預計鷹架會留到2025年，而東側的鷹架則會到3年之後才拆走。起重機和臨時的工人用設施（例如流動廁所）也還保留。

法國巴黎聖母院大教堂中心由法國藝術家兼設計師Guillaume Bardet設計的聖幕，以紀念碑感謝捐助者和致力重建工作的參與者。（歐新社）

除了外觀看起來仍未完工之外，巴黎聖母院的重建資金仍有約1.4億歐元尚未動用，修復工程負責人約斯特（Philippe Jost）指出，這筆金額將用於未來的保護。

還未動用到的資金如此高額，加上如今聖母院看起來還是很像工地現場，這讓法國輿論質疑，實際上仍有相當規模的工程沒有完成，趕在2024年底重新開放，為的又是馬克宏的政績。

2024年11月24日拍攝的巴黎聖母院，其新尖頂上有公雞和十字架，修復工作仍在繼續。（路透）

巴黎民眾也諸多抱怨，律師勒克萊爾（Anne Leclerc）就向「美聯社」表示：「（鷹架）很礙眼，感覺（目前的聖母院）很像半成品。退休教師勒菲福（Jean-Baptiste Lefèvre）也質疑，重新開放巴黎聖母院是否過於倉促，而這個決定是否出自政治原因，他說：「這是政治，他（馬克宏）希望在他還是總統時完成（重建工程），但在還沒實際完工的情況下，大規模重新開放又有什麼意義？這裡看起來就像個工地。」無論如何，費時5年、耗資7億歐元，巴黎聖母院的翻修成果仍令世人期待。

巴黎聖母院大教堂內部修復後的內部，期間可以看到大教堂中心的窗戶。 （美聯社）

象徵法國意志 輝煌再現

2019年的火災所幸並未破壞聖母院內珍貴的藝術品，包括被稱為「玫瑰花窗」的彩色玻璃窗、大部分的雕像、畫像，以及聖物耶穌荊棘冠（The Holy Crown of Thorns）、真十字架（True Cross）殘塊和「聖釘」（Holy Nails），在聖母院修復工程期間，其藏品被移往羅浮宮代為保存。

密切參與修復工作的愛麗榭宮內部人士如此形容即將到來的巴黎聖母院重新開放：「最能形容這一天的詞是『輝煌』。人們將看到法國式集體意志的輝煌與力量。」