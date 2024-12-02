比馬雅文明更老 無人機空拍發現貝里斯4000年運河

2019年時，研究者對貝里斯境內濕地考察古運河。（美聯社）

中美洲國家貝里斯地區，發現了一處有4000年歷史的運河網，其歷史比馬雅文明更古老，根據2024年11月22日的期刊論文，該運河是透過無人機和Google Earth影像所發現。

透過空拍圖可以看見運河獨特的鋸齒形狀，其長度達數英里，這條運河用於捕捉淡水魚，是目前中美洲地區有紀錄的最早大型捕魚設備。過去中美洲古文明被認為以集體農業為主，運河的發現讓現代人對該地區的古代社會有了新了解。

猶加敦半島 最老「前輩」

發現運河的論文刊登在「科學前沿」(Science Advances)期刊上，這處比同地區的馬雅文明(約建立於西元前2000年)更古老的運河，顯示遠在馬雅人建造神廟、金字塔等燦爛的古文明遺跡之前，中美洲猶加敦半島這塊土地就已經有大型人類社會的集體活動，這群比馬雅人更遠古的「前輩」已經在改變猶加敦半島的地貌。

運河發現地位於如今的貝里斯地區，這條4000年歷史的運河由土構建，建造者推測是猶加敦沿海平原的古代狩獵採集民族，使用時間大約1000年過更久，可能還涵蓋到了馬雅人開始在此地區發展農業、定居，並形成馬雅文明的初期。

貝里斯發現的運河。 （取材自Google Earth）

溝渠、蓄水池 設施完善

該論文由6名美國考古學者共同發表，是透過無人機和Google Earth影像發現這條運河及其網絡，第一作者、新罕布夏大學學者哈里森巴克(Eleanor Harrison-Buck)表示：「航空圖像對於識別出這條獨特的鋸齒形運河，至關重要。」

這條運河位於濕地區域，長度達數英里，以鋸齒型路線穿越濕地。運河內建有捕魚設備，論文內容指出，其為古代中美洲有紀錄的最古老大型捕魚設施，馬雅人也曾經使用。過去考古學界認為，約在西元前2000年後形成的集約農業，支撐起了中美洲古文明的發展，不過該篇論文認為當時仍有部分群體仰賴水生資源捕撈，藉由集約生產水產食品，同樣在古代環境中生存下來。

考古遺跡內馬雅石碑和古老石階。（美聯社）

「帶刺毛頭」 早期魚叉出土

研究團隊在發現運河之後，也在貝里斯的野生動物保護區進行挖掘，他們推測，運河古老的溝渠和蓄水池等等設施，能夠相互配合，一起用於引導及捕捉鯰魚等淡水魚種。

論文的另一名作者、佛蒙特大學的伯格(Marieka Brouwer Burg)補充，在運河附近發現「帶刺的矛頭」，這些矛頭可能被綁在棍子上，用途是叉魚。

圖為馬雅文明遺跡。（美聯社）

鋸齒狀路線 非洲也曾發現

論文中也指出，運河所在的濕地能夠為人類及動物提供一系列寶貴的資源，包括魚類和淡水，由於濕地豐富的生物多樣性，在世界各地人類數千年的歷史中，濕地經常以各種方式受到積極管理。

考古團隊用「放射性碳定年法」確認運河建成和使用的年代，論文指出運河的鋸齒狀路線和過去在玻利維亞的亞馬遜 地區，以及在非洲尚比亞所發現的捕魚設施相當類似，不過其歷史比亞馬遜的設施還要早1000年。

運河現蹤 見證人類建設史

貝里斯也是馬雅文明的分布地區之一，在馬雅文明的鼎盛時期，馬雅人在猶加敦半島建造神廟、道路、金字塔、紀念碑等建築，也發展出複雜的書寫文字、天文曆法和數學，不過在該地區，比馬雅文明更早的時期，現代考古學家知之甚少。

匹茲堡大學的考古學家艾伯特(Claire Ebert，並非發現運河的團隊成員)就指出，由於豐富的馬雅遺跡遺留至今，考古學界對馬雅文明的了解，要比更遠古的時期多得多，因此運河的發現可說相當重要，她表示：「這麼早就出現如此大規模的地景改變，真的很有趣，這表明人類當時就已經在進行建設了。」

由於運河的使用延續到馬雅文明初初形成的時期，建造運河的猶加敦半島早期人類可能也與馬雅文化之間存在聯繫。

另一名未參與研究的賓州大學考古學家·薩布洛夫(Jeremy Sabloff)指出，運河的存在以及其對早期馬雅人可能產生的作用，表明了古代文明的連續性。

而就猶加敦半島先民的生活型態來說，運河的捕魚設施幫助先民們獲得農業、狩獵、採集之外，更多樣化的飲食來源，從而能夠養活人口、持續繁衍，為後來該地的文明發展奠定基礎。

圖為馬雅文明遺跡。（美聯社）

馬雅文明小檔案

馬雅文明（Cultura maya）是一個集中於美洲中部的古代文明，主要分布在墨西哥的東南部、薩爾瓦多西部、以及整個瓜地馬拉、貝里斯和宏都拉斯，因其原住民 為馬雅人而得名。

馬雅文明最早形成於約西元前2000年之前，在那時農業得到最初發展，出現了早期聚落。根據中部美洲斷代史的畫分，馬雅文明在前古典期（約西元前2000年至公元250年）發展出最早的複雜社會，出現定居的農業生活，玉米、豆類、南瓜和辣椒是其主要作物。前750年前後，出現早期的城市，至前500年已經建成祭祀建築，建起外牆經精心粉刷的大型神廟；前3世紀出現象形文字系統。（取材自維基百科）