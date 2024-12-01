我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

第一年不發薪、還須付2.4萬 印度外送平台為何萬人搶應徵

編譯陳律安／綜合27日電
印度美食外送平台Zomato開出辦公室主任職缺，不僅首年不支薪，還需支付大筆費用才能上工。(路透)
印度美食外送平台Zomato開出辦公室主任職缺，不僅首年不支薪，還需支付大筆費用才能上工。(路透)

印度美食外送平台Zomato執行長高約爾在社群媒體上招攬辦公室主任，卻引發軒然大波，原因是這項職務有兩項附帶條件：首先，第一年不支薪、其次是，錄取者必須支付200萬盧比（約2.4萬美金）才能上任。

CNN報導，印度網友對此立刻炸鍋，製作了許多梗圖、以及諧仿的作品，大肆嘲弄一番。一名網友說，高約爾根本就是想擢升原本就有一定地位的人士；另名網友說：「一份工作本應協助你支付帳單，讓餐桌上有食物，你不能要求人們免費工作。」

高約爾說，這筆費用會捐給他旗下的非政府組織「餵養印度」，他也說，相較於上管理課程，這項職缺有如速成班，最終能帶來十倍多的收入。

不過，高約爾隨後又說，支付費用的要求是一項花招，比較像是在過濾閒雜人等，「以找到真能珍惜這份工作的人選。」

高約爾的貼文已成功引發廣大迴響，在職缺關閉前，短短24小時內吸引1.8萬多名求職者。

印度經濟學家鮑密克說，這種做法可能立即排除有才華的人選，「儘管對工作展現熱情值得讚賞，但是否具備財務優勢，決定一個人是否有餘裕可追求這樣的『熱情』，例如，打高爾夫球就是一項昂貴的嗜好」，對此徵才廣告，鮑密克持負面看法。

印度 社群媒體

上一則

氣旋豐格爾挾豪雨登陸印度南部 清奈機場關閉

下一則

全球最小好市多在這 賣馴鹿香腸、補鮭網、防熊噴霧…

延伸閱讀

被Google地圖帶上絕路 印度3男開導航自高空墜河亡

被Google地圖帶上絕路 印度3男開導航自高空墜河亡
川普競選首席顧問「收錢」仲介內閣人選？團隊律師調查中

川普競選首席顧問「收錢」仲介內閣人選？團隊律師調查中
涉賄欺瞞美投資人 印度富豪遭起訴

涉賄欺瞞美投資人 印度富豪遭起訴
印度聾啞男被烏龍宣告死亡 火化前「醒來」搶救仍不治

印度聾啞男被烏龍宣告死亡 火化前「醒來」搶救仍不治

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
立憲民主黨國會眾議員山井和則計畫與警察廳及政府各部門合作，提出修改《風俗營業法》，打擊那些引誘年輕女性欠下巨額債務，並迫使她們賣淫的「惡質」牛郎俱樂部。(路透／Alamy)

東京「流鶯一條街」登外媒報導 日網友嘆：淪落成開發中國家

2024-11-29 22:57
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。(美聯社資料照)

澤倫斯基首度曝停火條件 讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

2024-11-29 20:55
中國貨船「伊鵬3號」在丹麥海軍艦艇監視下，停泊在卡特加特海峽。（歐新社）

海底電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

2024-11-29 14:37
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

2024-11-29 07:24

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說