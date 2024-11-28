擾人局勢扭轉？英研發「AI婆婆」糾纏詐騙電話聊整天

Virgin Media O2邀請英國節目「Love Island」的嘉賓Amy Hart(左)與「AI婆婆」合作，揭露電信詐騙者的手段。（取材自官網）

世界各地電騙案件層出不窮，有時明知是騙徒電話也不勝其煩。英國媒體電訊公司Virgin Media O2(簡稱O2)推出AI人工智能 軟件「AI婆婆Daisy」，替用戶與電信騙徒周旋，以嘮叨且煩嫌的對話方式擊退對方。

據報導，Daisy是一位聊天機械人，能替用戶回覆來電，以不斷對答的方式糾纏電話騙徒，並使其感到厭煩而放棄行騙。公司將她的形象設計成一位婆婆，因為長者群體常常成為騙徒行騙的對象，並表示要幫助客戶扭轉詐騙電話擾人的局面。

「當他們忙着跟我說話時，他們是不可能騙你的。讓我們面對現實吧，親愛的，我有足夠的時間。」戴着眼鏡、一頭銀髮的Daisy自我介紹道。

O2結合了各種AI模型，使Daisy說話如同真人；公司還請來了YouTube知名電騙揭露者Jim Browning，用多宗電話詐騙錄音來幫助訓練Daisy，使她可以在全球即時檢測 並回應詐騙電話，而且Daisy 的對話內容十分多元豐富，如家庭、織衫嗜好，到隨口作出來的戶口號碼等。

這款AI婆婆最大的優點是無需像真人般需要休息，可以從早到晚持續回覆電話，並藉着與騙徒對話，蒐集電騙集團的詐騙手法及資料，然後傳送給執法部門。

O2調查數據顯示，71%的英國人希望，能在騙徒嘗試向其親人騙錢時挺身而出；但53%的人表示不願意親手對付騙徒，原因是怕浪費時間。公司表示，67%的英國人擔心成為詐騙犯的目標，22%則每週都會經歷詐騙。因此他們推出反電騙AI服務，以保護可能被騙的客戶。