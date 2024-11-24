我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學教授巴塔查雅 傳被川普看中接任國家衛生研究院院長

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

俄7歲男童YouTube教寫程式 資安公司：長大來當主管

編譯徐榆涵
俄羅斯聖彼得堡市7歲程式設計神童謝爾蓋經常在網路上分享程編寫軟體。(取材自YouTube)
俄羅斯聖彼得堡市7歲程式設計神童謝爾蓋經常在網路上分享程編寫軟體。(取材自YouTube)

俄羅斯聖彼得堡市7歲程式設計神童謝爾蓋(Sergey)，他從5歲起就在網路上分享自己如何編寫軟體而小有名氣，吸引了資訊安全公司Pro32的注意，該公司甚至對其發出一份工作邀約，邀請他成為公司培訓主管，只是根據俄國法律，謝爾蓋要到14歲才能接受這份工作。

據BBC報導，受法律限制影響，Pro32要等謝爾蓋7年後才能入職，但公司執行長曼迪克(Igor Mandik)表示，已與謝爾蓋的父母討論，看要如何在這7年內進行合作。

在謝爾蓋的影片中，他活力十足、笑容滿面的用俄語和略生疏的英語進行程式設計教學，由於內容豐富，再加上淺顯易懂，讓謝爾蓋的YouTube頻道擁有超過3500名訂閱者，主要內容是針對Python和Unity的教學，當中也有部分內容牽扯到神經網絡等人工智慧技術。

曼迪克表示，謝爾蓋不僅展現卓越的開發技能，還有極具天賦的教學能力，曼迪克甚至直言「對我來說，他有點像莫札特。」

曼迪克相信，當謝爾蓋14歲時，他能成為厲害的開發和教學專家，因此非常期待這一刻的到來。曼迪克並稱，不僅是Pro32的程式設計師，包括銷售人員、會計師等員工，也能從這位年輕的天才中學到不少東西。

曼迪克表示，目前尚未開出薪酬，稱Pro32對謝爾蓋的未來充滿期待，「我們必須等他7年，屆時我們肯定會重新議定謝爾蓋的薪水。」

俄羅斯 人工智慧 俄國

上一則

冰島歌姬+法國藝術家為了1目的 用AI重現絕種動物叫聲

下一則

英國女大生遲到 靈機一動邀威廉拍片獲「皇家特赦」

延伸閱讀

寵物墨西哥鈍口螈突然拒食 醫師給出意外病因

寵物墨西哥鈍口螈突然拒食 醫師給出意外病因
快看世界／精神航空申請破產 對乘客有何影響？

快看世界／精神航空申請破產 對乘客有何影響？
俄7歲天才男童「寫程式又會教學」資安公司給offer：當培訓主管

俄7歲天才男童「寫程式又會教學」資安公司給offer：當培訓主管
中俄內訌？俄媒稱殲35不如蘇57 中媒怒轟「吹牛皮」

中俄內訌？俄媒稱殲35不如蘇57 中媒怒轟「吹牛皮」

熱門新聞

巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，右）。（中央社）

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

2024-11-21 14:26
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39
瑞典民防部印製「如果危機或戰爭來臨」的小冊子，發放數百萬冊給民眾，顯示俄烏戰事升級令周邊國家緊張。(歐新社)

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

2024-11-20 22:24
傳俄國總統普亭（左）對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。（美聯社）

要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

2024-11-20 05:14

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石
這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進
華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂