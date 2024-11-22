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西班牙加利西亞擁2039名百歲人瑞 有望變長壽「藍區」

中央社
大西洋沿岸的加利西亞地區，是西班牙全國百歲人瑞最多的地區；圖為加利西亞地區的傳統市場。(中央社)
大西洋沿岸的加利西亞地區，是西班牙全國百歲人瑞最多的地區；圖為加利西亞地區的傳統市場。(中央社)

位在西班牙西北部的加利西亞地區擁有超過2000名人瑞，每10萬人口中就有75名人瑞。當地長壽者以享有健康的生活方式和飲食型態知名，可望成為世界上下一個最長壽的「藍區」。

大西洋沿岸的加利西亞地區是西班牙百歲人瑞最多的地區，也是該國的農牧漁業生產大區；...
大西洋沿岸的加利西亞地區是西班牙百歲人瑞最多的地區，也是該國的農牧漁業生產大區；圖為當地傳統市場販售的新鮮魚類。(中央社)

大西洋沿岸的加利西亞（Galicia）地區，除了是西班牙人夏季避暑的世外桃源，也是全國百歲人瑞最多的地區。根據西班牙「世界報」（El Mundo），加利西亞地區今年共有2039名百歲人瑞，極有機會加入地球上為數不多的藍區行列。

藍區（The Blue Zones）是美國地理學會（National Geographic Society）學者布特納（Dan Buettner）提出的概念，他長年走訪全球長壽人口密集區，研究當地健康長壽者的生活方式，將世界上最長壽的五個地區稱為藍區，包括日本的沖繩、義大利的薩丁尼亞島（Sardinia）、哥斯大黎加的尼科亞半島（Nicoyan）、希臘的伊卡里亞島（Ikaria）、美國加州的洛馬琳達市（Loma Linda）。

加利西亞地區的傳統市場，販賣著當地生產的葡萄酒。(中央社)
加利西亞地區的傳統市場，販賣著當地生產的葡萄酒。(中央社)

根據西班牙國家統計局（INE）2022年數據，加利西亞地區每10萬人口有75名人瑞，雖然密度略低於每10萬人口有79名人瑞的卡斯提亞—萊昂（Castilla y León）地區，但以整體來看，仍勝過有1884名人瑞的卡斯提亞—萊昂地區。

加利西亞地區的人瑞多集中在龐特韋德拉（Pontevedra）、奧倫塞（Ourense）和盧哥（Lugo）三省的內陸交界處，位在奧倫塞省的塞拉諾瓦（Celanova）鎮的人瑞密度甚至高於沖繩七倍。

世界報將加利西亞地區稱為「大西洋的沖繩」，今年3月以專文報導當地人瑞的生活習慣，佐以當地學者的調查成果，揭開這塊世外桃源的長壽奧祕。

加利西亞老人學與老人醫學會會長法里德（José María Faílde）表示，農村環境和「自耕文化」是當地居民長壽的關鍵，許多住在鄉村的加利西亞人都擁有自己的菜園，食用當季摘採的新鮮蔬果。

法里德說，自耕的好處多多，除了可減少食用加工食品，保持活動量和身體活躍性外，老者之間合作共耕，家人鄰居間互相餽贈自己種植的蔬果，也進而促進鄰里交誼，穩固社區支持網絡。

「吃在地、選當季」，吃當地種植、當令採收的新鮮食材，在加利西亞地區彷彿是自然而然，不須特地列為法則奉行。

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