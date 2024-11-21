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越南人有個高鐵夢...朝食河內河粉 午喝胡志明市咖啡

中央社河內專電
越南現有鐵路系統相當老舊且行駛速度緩慢，越南民眾對於高鐵樂觀其成，盼「早上在河內吃河粉，中午去胡志明市喝咖啡」的夢想實現。圖為河內火車站。(中央社)
越南現有鐵路系統相當老舊且行駛速度緩慢，越南民眾對於高鐵樂觀其成，盼「早上在河內吃河粉，中午去胡志明市喝咖啡」的夢想實現。圖為河內火車站。(中央社)

越南計畫斥資約700億美元蓋一條上千公里的南北高鐵以帶動發展，期盼透過這項建設讓越南往現代化再靠近一步；民眾則做起了早上在河內吃河粉，中午去胡志明市喝咖啡的夢。

根據當前規畫，這條南北高鐵北起河內市玉回站(Ngoc Hoi)，終點落在胡志明市守添站(Thu Thiem)，沿線經過20個省市，總長度約1541公里，設計時速350公里，預計將花費約700億美元。

南北高鐵將是越南迄今規模最大工程，其中包含60%的橋梁結構、10%的隧道。目前中國、法國、日本等都對這項工程表達興趣，盡管資金被視為一大問題，但越南已對外發話，工程將由國家預算支出，而非依賴國外貸款。

此外，越南也希望這項「超級工程」能為越南本土的承包商創造大量就業機會，並藉此加強業者的實戰經驗以提升自身技術水準與基礎建設能力。一些有意參與的越南業者並陸續派人出國考察、學習。

越南南北狹長，現有鐵路系統老舊、行駛速度緩慢，從河內市到胡志明市至少要花一天時間，若有高鐵，相距上千公里的兩地往來只需數小時，民間開始出現「早上在河內吃河粉，中午去胡志明市喝咖啡」的順口溜。

經常搭火車洽公的越南民眾阮英山(Nguyen Anh Son)表示，因為不喜歡飛機和汽車，一直以來都選擇火車，首先是安全，再來是不需安檢，但越南的鐵路搭起來非常搖晃，當然很希望越南可以蓋一條高鐵。

阮英山最關心高鐵的營運速度和安全性，「速度愈快愈好」。被問及對票價的期待，他認為，越南民眾都有預期心理要用搭飛機的錢去搭高鐵，「高鐵票肯定不會太便宜，但只要不比機票貴就好」。

24歲的大學生潘文煌(Phan Van Hoang)指出，幾乎所有越南民眾都很期待這項工程，不僅通勤方便，也有助國家經濟發展，讓越南可以像亞洲其他國家如中國、日本、韓國一樣。

他說，越南的交通很壅塞，高鐵將有助改善；此外，有了高鐵回家過年就不用搶機票或是擠長途客運，節假日回家更方便，出門在外的遊子一年內可以返鄉多次，而不再僅限於過年。

越南國會正就南北高鐵展開討論，並將於11月30日表決，其中越南企業是否具備能力，資金、原料取得都成為焦點，再加上高鐵用地達上萬公頃、逾12萬人需要搬遷，能否按計畫在2035年蓋好，外界也都很好奇。

越南國會近日召開會議，高鐵建設議題是重中之重，並針對資金、建設能力、原料取得等陸...
越南國會近日召開會議，高鐵建設議題是重中之重，並針對資金、建設能力、原料取得等陸續展開討論，將於11月30日進行表決。(中央社)

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