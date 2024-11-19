更孤單了 2大主因…日本24年後逾半地區獨居老人戶逾20%

日本國立社會保障暨人口問題研究所以2020年的人口普查推估2050年的人口狀況，估計日本32道府縣的獨居老人戶比率將逾20%。(歐新社)

日本 國立社會保障暨人口問題研究所(簡稱社人研)今天表示，獨居老人 (65歲以上)戶比率持續增加，推估到了2050年日本總共47都道府縣中有32道府縣的獨居老人戶比率逾20%。

日本朝日新聞報導，社人研以今年4月公布的全國家庭戶數推算依都道府縣做分析。推算每5年實施1次，這次是以2020年的人口普查推估2050年的情況。

推估結果，在2045年至2050年之間，所有47都道府縣的家庭戶數將減少，到了2050年為5260萬7000戶，比2020年時的戶數減少5.6%。家庭戶數當中，最多的是獨居戶，占44.3%；其次是夫婦與子女同居戶占21.5%，僅夫婦兩人同居戶占18.9%。

估計獨居老人戶(65歲以上者)到了2050年有1083萬9000戶(比2020年增46.9%)。2020年的獨居老人戶在全國比率占13.2%，獨居老人戶比率逾20%的都道府縣是零，但這次推估，到了2050年，獨居老人戶的比率逾20%的增至32道府縣，也就是這些道府縣每5戶就有1戶以上是獨居老人戶。

其中，獨居老人戶比率最高的是高知縣(27.0%)，其次是德島縣(25.3%)、愛媛縣(24.9%)，這3縣都位於日本的四國，大都市圈的獨居老人戶的比率也持續增加。東京都鄰縣神奈川縣(20.3%)、大阪府(22.7%)、兵庫縣(23.5%)等，比率皆逾20%，獨居老人戶數最多的是東京都，有148萬3000戶，比率占18.7%。總家庭戶數多的都市圈獨居老人戶明顯增多，尤其是在首都圈。

年紀愈長愈需要醫療、照護服務，高齡加上獨居時，很 難獲得家人的協助，日常生活需要外界支援，但因社會少子高齡化，醫療照護人手不足的情況趨於嚴重，難以展望是否有充分的醫療照護體制。

日本厚生勞動省(相當於衛生福利部)估計，相較於2020年度，到了2040年度，所需的照護員約缺57萬人。

社人研的主管表示，受到少子化、未婚化的影響，子女、配偶、兄弟姐妹等同住家人少的高齡戶增多，不僅是照護、醫療而已，為了不使社區出現孤獨、孤立問題，完善相互扶持的機制是一大課題。

獨居老人戶急增，上一次於2019年的推估顯示，到了2040年獨居老人戶是896萬3000戶，但這次推估顯示，到了2040年獨居老人戶是1041萬3000戶，原因是相較於5年前的未婚率增高。

根據日本媒體「現代新書」報導，由於日本男性有著肩負必須傳宗接代的觀念，因此有意願結婚的男性其實很多，但能夠如願的卻很有限。

而日本的結婚狀況，也受到國家政策的影響，有可能進而加重少子化，日本年輕人的經濟狀況、政府補助等優惠無法和德國 比，以德國為例，德國推出許多保障年輕人的相關補助，讓他們能夠放心結婚生子。相較之下，許多日本男性即使有意結婚，也不敢或不能結婚。

日本的出生率也因為結婚率下降，影響少子化愈來愈嚴重。日本的出生數從過去超過100萬人，到2022年已經跌破80萬。若探究當中原因，其一是生育的女性數量逐漸減少，好比2000年時，日本20到39歲的女性人口為1292萬人，但到了2020年，只剩下959萬人而已。

報導比喻，現在日本的少子化對策，就像是很多人想搭飛機搭不了，卻將重點擺在提升機內服務，沒有確實對症下藥，無法阻止社會持續少子化。