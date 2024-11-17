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機器人界的達文西 繪製「AI之神：圖靈肖像」拍出108萬

綜合報導
Ai-Da 機器人站在她為圖靈繪製的肖像畫前面，其售出的作品「AI 之神：艾倫·圖靈的肖像」在右邊。（取材自蘇富比）
Ai-Da 機器人站在她為圖靈繪製的肖像畫前面，其售出的作品「AI 之神：艾倫·圖靈的肖像」在右邊。（取材自蘇富比）

機器人界有了自己的「達文西」！最近，一幅名為「AI之神：艾倫・圖靈肖像」(A.I. God. Portrait of Alan Turing)由人工智能(AI)機器人創作的藝術畫作，在網上拍賣以108萬美元成交。

拍賣行蘇富比指出，是首次成功拍賣由AI機器人創作的作品，為全球藝術品拍賣市場寫下歷史的新篇章。此件AI機器人繪製的作品為艾倫‧圖靈(Alan Turing)的畫像，圖靈是二戰時期的解碼專家，也被稱為電腦科學和人工智能之父。

Ai-Da繪製的「AI之神：艾倫・圖靈肖像」，在蘇富比拍出了108萬美元。(取...
Ai-Da繪製的「AI之神：艾倫・圖靈肖像」，在蘇富比拍出了108萬美元。(取材自ai-darobot.com)

綜合媒體報導，這幅長約162.5厘米、寬為230厘米的巨型肖像畫「AI之神」(A.I. God)是全球首個超寫實機器人藝術家Ai-Da的創作，在收到了27次出價後，最終以108.48萬美元成交，遠超12萬至18萬美元的預估價。

這次拍賣出超過估價近9倍的畫作，雖然出自於Ai-Da之手，Ai-Da卻是由現代藝術家艾登．梅勒(Aidan Meller)與一個近30人的團隊共同打造，根據官網上的資訊，Ai-Da能夠運用雙眼位置的鏡頭、AI演算法及機械手臂作畫，自2019年2月出道以來，Ai-Da的作品成功登上多個展覽，甚至能舉辦個展，已經在國際上小有知名度。Ai-Da還曾多次發表過演講，2022年曾在英國西敏寺(Westminster Abbey)向國會議員演說；今年曾登上聯合國舉辦的AI for Good峰會。

Ai-Da除了能夠創作繪畫外，也能夠接受錄影訪問，並且回答訪問者問題。(取材自...
Ai-Da除了能夠創作繪畫外，也能夠接受錄影訪問，並且回答訪問者問題。(取材自Instagram)

「A.I. God」的誕生，最初是由於梅勒希望能讓Ai-Da為AI for Good峰會創作一些作品，並得到Ai-Da建議繪製一副圖靈的畫像。圖靈被譽為電腦科學及AI之父，早在1950年代便預測到AI技術的發展，還設計出用於判斷AI是否具有知覺的「圖靈測試」。

Ai-Da透過與人類交流產生創意，討論時提出了創作圖靈肖像的「想法」。她先使用眼中的攝影機觀察圖靈的圖片，決定要採用哪種風格、顏色、內容、調性和質地，然後才開始創作。

更多Ai-Da的藝術作品。（取材自Instagram）
更多Ai-Da的藝術作品。（取材自Instagram）

而實際創作的過程也相當複雜，為了繪製「A.I. God」，Ai-Da解析圖靈的照片後，依不同部位繪製了多達15副畫作，挑選出其中三副，再加上另外繪製的Bombe(二戰期間圖靈及其他密碼學家用於破解德國暗號的設備)上傳至電腦裡。在這之後，團隊運用Ai-Da的模型將上傳資料融會為一副新的繪畫，運用3D印表機在畫布上列印，再經由助理及Ai-Da之手收尾，才完成。

梅勒表示，這幅作品「柔和的色調和破碎的面部輪廓」似乎在暗示「圖靈曾警告我們在AI管控上將面臨的挑戰」。

世界上第一個人形機械人藝術家Ai-Da。（取材自Instagram）
世界上第一個人形機械人藝術家Ai-Da。（取材自Instagram）

對於為何打造Ai-Da並讓它作畫？梅勒提到，歷史上的最偉大的藝術家都在不斷與時代鬥爭，在歡慶時代改變的同時，也以嚴厲的目光審視質疑，Ai-Da便是探討當今技術發展的完美藝術家，並聲稱Ai-Da的作品「持續質疑著AI的力量，以及圍繞於此的全球競爭，會將人類引向何方。」

Ai-Da在創作AI之神之前，就已經創作了許多藝術作品，甚至辦過個展。(取材自...
Ai-Da在創作AI之神之前，就已經創作了許多藝術作品，甚至辦過個展。(取材自Instagram)

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