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日本女性聲調尖細 比全球標準高八度 專家指為了1目的

綜合報導
日本很多女性會發出尖細的聲音，特別是年輕一輩時常發出所謂「動漫音」。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
日本很多女性會發出尖細的聲音，特別是年輕一輩時常發出所謂「動漫音」。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

在觀看西方的電影或新聞節目時，不少女演員和女主持人的聲音較為低沉，反觀日本女性給人的印象是大多聲調較高，尤其是動漫裡的女性角色時常聲音高亢。日本聲音認知專家山崎廣子分析，「人類聲音是社會的產物」，日本女性這麼說話是為了符合社會期待。

朝日新聞報導，山崎廣子表示，根據各種論文與實地調查，日本女性的說話聲調，和印度並列為世界上最高亢的語調之一。

她指出，說話聲的大小和聲調會受到語言特徵影響，像是抑揚頓挫和重音等，在某些語言當中，不同聲調起到區分語義的作用。例如中文對一個元音有五到七種不同的發音，所以說話時的聲調變化幅度很大。另外，說話者的體格也是一個重要因素。就像是小獅子會發出細細的「喵」叫聲，長大後變成低吼聲，這是因為聲帶和聲道變長，發出共鳴的身體也長大了。

然而，山崎指出，「即使考慮到這些因素，日本女性的聲音仍然特別高。從體格來看，一名身高約160公分的成人女性，她自然的發聲頻率應該在220至260赫茲，相當於鋼琴鍵盤中央的La到Do左右。然而，很多日本女性的發聲頻率達到300至350赫茲，甚至比全球標準的200至220赫茲高了一個八度，相當於幾乎是用假聲在說話。」

所謂「假聲」是指在說話時主要依靠聲帶的粘膜和韌帶部分震動，不太使用聲帶大部分的肌肉組織，這種發聲方式較為不自然。

日本很多女性會發出尖細的聲音，特別是年輕一輩時常發出所謂「動漫音」。這種比較嬌嗲的聲音通常是利用提升喉頭、縮短聲道來發聲，對於喉嚨造成很大負擔。

山崎分析，「日本女性原本可以發出更低的聲音，但為何要用這種方式強迫自己說話呢，這是因為社會，或者更明確地說，是男性在無形中對於這種聲音有所期待」。

她指出，日本女主播或播音員的聲音偏高，是因為在學校或電視台培訓時，就是以這種方式進行指導，無意之間被當成標準。

她在大學教課時，讓學生比對各國播音員的聲調，大家都為北歐和德國女性播音員聲音之低沉感到驚訝。這種聲音展現出與年齡相符的成熟感，不會像是日本刻意要「裝年輕」。這種現象似乎也反應了不同國家女性的「獨立意識」，以及女性在社會中的地位。

雖然光靠聲音無法簡單衡量社會的性別平等程度，但山崎指出，在性別落差指數（Gender Gap Index,GGI）較低（愈低為平等程度愈低）的國家當中，女性的聲調往往偏高，像是印度女性的聲調也偏高，該國的女性歧視現象很嚴重。

日本 印度 動漫

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