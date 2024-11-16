變窮？ 日上班族平均午餐費不到3美元 有人乾脆不吃

調查發現日本上班族平均午餐花費不到100台幣，有的人更常選擇直接不吃。示意圖。（歐新社）

萬物飛漲，荷包緊縮的時候，有時為了省錢，甚至可能要委屈自己少吃一點，甚至是乾脆不吃，好節省一點餐費花。近來日本 一項調查，就發現有為數不少的上班族，平時盡可能縮減平時中午餐費，甚至直接略過午餐，就是讓荷包負擔不要那麼重。

根據日本媒體「CBCnews」報導，提供餐食支援等服務的企業Edenred Japan，針對日本上班族進行調查，發現今年平均上班日的午餐餐費為424元（日圓，下同，約2.76美元），比去年稍微多了24元，推測應該是因為物價上漲，所以稍有提高。

即使如此，這樣的價格反映出多數人的午餐，還是自己帶便當為主。畢竟不管是超商 便當，還是在外面餐廳吃東西，都很容易超過這個價位。調查也發現自己帶便當的人，平均餐費是320元。相對於超商超市便當的478元、吃快餐速食的700元和餐廳的929元明顯較低。

調查更發現有26.7％的人，曾經乾脆中午不吃東西。而這些人裡頭，又有半數表示每個星期會有兩天不吃午餐。然而中午沒吃飯，可能造成集中力下降、思考能力下滑、精神頹靡、心情煩躁、工作失誤增加等等壞處，影響到整體工作的狀況。