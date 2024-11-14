「筷子拿錯、食指扣碗」日相用餐影片外流 網：丟國家臉

石破茂(左)4年前在搞笑藝人高松奈奈YouTube頻道進行的直播片段突然在社群媒體流傳，他使用筷子與拿碗方式都引發批評。（視頻截圖）

日本 首相石破茂 的新內閣10月1日才啟動，僅一個月就陷入困境。除了自民黨在眾議院大選席次未過半之外，石破茂4年前的影片突然在社群媒體流傳，他使用筷子與拿碗方式都引發批評。有網友說，「如果這是我的小孩，一定要把他糾正過來。」

根據TBS NEWS DIG在3日發布的報導，日本新聞網(JNN)最新民調指出，石破茂內閣的支持率比10月下降了12.7個百分點，來到38.9%，不支持率則上升了13.8個百分點，達到57.3%。

10月底落幕的眾議院大選結果，執政黨未能取得過半席次，遭遇歷史性慘敗，石破茂目前正處於困境。雪上加霜的是，從2日開始，他過去的影片在社群媒體X等平台被廣泛流傳，引來批判。

日媒報導，被流傳的是2020年10月，石破茂在搞笑藝人高松奈奈YouTube頻道進行的直播片段，當時石破茂是受邀來賓，內容是一邊用餐，一邊和高松進行真心談話。然而，石破在用餐中的使用筷子和拿碗方式，都讓許多網友覺得違反禮儀。

從影片上觀察到，石破茂沒有端起碗的底部，而是握著碗的側邊，用食指扣著碗的邊緣，並且用交叉的筷子吃飯。有時候他還一邊咀嚼、一邊說話，並且把手肘靠著桌子用餐。

有網友說，「連我都不會把手肘靠在桌子上吃飯」。有人說，「他拿碗的方式，讓我想到幼兒園的時候因為這樣拿碗被父母打手」、「這種拿碗的方式、筷子的握法，連基本禮儀都不懂的人居然是日本首相，真的太丟臉了，都不想說他是我們國家的代表」、「怎麼回事，嘴裡還有東西，竟然看著對方張嘴，簡直像是幼兒園兒童。」

有政治記者分析，這段多年前的影片現在再次被挖出來，是有人為了破壞石破茂的「好感度」。「關於筷子的拿法，不僅石破茂，過去安倍 晉三、岸田文雄都曾經因為不雅的用筷方式受到批評。歷任首相中，不是只有石破茂的使用方式不對。」

安倍晉三曾經因為被妻子安倍昭惠上傳了一張他把筷子拿反的照片，在網路引發爭議，但沒有像石破茂一樣遭到如此猛烈的批評。

石破茂在自民黨總裁選舉中，擊敗在保守派中具有極高人氣的高市早苗，新內閣陣容中沒有任何安倍派成員，再加上在眾院選舉大敗，他卻仍然繼續擔任首相，這些因素都引發了「反石破派」的不滿，可能是這段過去影片此時被曝光的背後原因。