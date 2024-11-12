我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

日本釀酒「並行複發酵」世上罕見 有望被列聯國非質

綜合報導
日本申請將日本酒、燒酎等「傳統釀酒」，登記為聯合國非物質文化遺產。（美聯社）
日本申請將日本酒、燒酎等「傳統釀酒」，登記為聯合國非物質文化遺產。（美聯社）

日本文化廳日前表示，聯合國教科文組織（UNESCO）的評估機關建議日本將日本酒、燒酎等「傳統釀酒」登記為非物質文化遺產。能否申請登記成功，結果將於12月揭曉。

日本經濟新聞報導，聯合國教科文組織（UNESCO）的評估機關勸告日本將「傳統釀酒」登記為非物質文化遺產。聯合國教科文組織政府間委員會將於12月2至7日在巴拉圭首都亞松森召開，屆時將正式做出決定，如果申遺成功，將是日本第23件非物質文化遺產。

日本的傳統釀酒是使用麴使米、麥等原料發酵，釀造成日本酒、燒酎、泡盛、味醂（類似米酒的料酒）等的傳統技術。杜氏（釀酒職人）等以手工作業，在日本各地依氣候風土不同釀酒。

日本酒在釀造過程中採用叫做「並行複發酵」的方式具特色，是世界上罕見的發酵技術。「並行複發酵」是一種同時進行糖化與發酵過程的釀造方法。由於作為原料的酒米不含有糖分，因此需使用酒麴將米中澱粉轉化為糖，然後利用酵母的作用將糖一起發酵變成酒精。

日本政府於2021年將「傳統釀酒」選定為日本國內的無形文化財產，2022年將「傳統釀酒」向聯合國教科文組織申請為非物質文化遺產。

日本至今向聯合國教科文組織申請登記成功的非物質文化遺產有22件，包括傳統的「能樂」、「和食」、祈禱豐收或消災解厄的傳統舞蹈「風流踊」等。日本政府繼「傳統釀酒」後，希望將「書道」（書法）申請為非物質文化遺產。

非物質文化遺產又可稱無形文化資產或無形文化財產，簡稱非遺。指的是聯合國教科文組織認定對某地區文化傳承有重要意義的行為或表現，如民俗、文化、信仰、傳統、知識和語言等各種非物質形式的智慧財產。(綜合報導)

日本 聯合國 書法

上一則

黑白大廚「三重奏」秀韓國製醬文化 有望被列聯國非遺

下一則

羅馬知名許願池 年撈150萬枚硬幣 還有假牙、臍帶…

延伸閱讀

結婚五周年 AKIRA放閃林志玲 甜點喻愛妻：有深度的甜

結婚五周年 AKIRA放閃林志玲 甜點喻愛妻：有深度的甜
Nissan全球裁員9千人 削減20%產能 高層自願減半薪

Nissan全球裁員9千人 削減20%產能 高層自願減半薪
日媒：美海軍魚鷹機飛抵山口縣 首度駐防日本

日媒：美海軍魚鷹機飛抵山口縣 首度駐防日本
妻夫木聰代言台灣觀光 釣蝦、採茶4款美照曝光

妻夫木聰代言台灣觀光 釣蝦、採茶4款美照曝光

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲