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日流行語大獎 「大谷翔平50-50、糟了我太帥」 都上榜

中央社東京綜合外電報導
日本球星大谷翔平(右)本賽季成為美國MLB史上第一位單季50轟50盜的球員，所屬道奇隊今年奪冠。 (美聯社)
日本球星大谷翔平(右)本賽季成為美國MLB史上第一位單季50轟50盜的球員，所屬道奇隊今年奪冠。 (美聯社)

日本年度「新語．流行語大獎」30個入圍語彙今天揭曉，日本球星大谷翔平本賽季成為美國職棒大聯盟MLB史上第一位單季50轟50盜的球員，因此「50-50」一詞也在入圍清單中。

日本放送協會(NHK)報導，「新語．流行語大獎」是針對過去一年成為話題的事件、發言及流行等，票選能代表那一年用語的獎項，今年預計在12月2日公布年度大獎以及前10名語彙。

除了MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平之外，跟體育賽事有關的入圍語彙包含摘下今年巴黎帕運輪椅網球男子單打冠軍的日本選手小田凱人的發言「遭了，我太帥了」。

另外，日本4名平均年齡逾40歲的選手今年奪下巴黎奧運馬術三日賽團體賽銅牌，戲稱自己為「初老Japan」後在社群媒體引發話題，也成為入圍語彙。

今年許多語彙也跟時事有關，像是日本宮崎縣南部8月觀測到地震後，日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」(注意巨大地震)，以及今年獲頒諾貝爾和平獎的日本原爆倖存者組織「被團協」(全名為「日本原水爆被害者團體協議會」)。

其他入圍的時事類語彙包含執政黨自民黨內派閥爆發政治與金錢問題的「小金庫問題」；業者透過社群媒體招募工讀生時，強調並非為不法工作的「清白案件」；還有日本今年稍早持續一段時間的全國性米荒「令和米荒」。

跟音樂或電視劇有關的語彙包括日本雙人嘻哈組合Creepy Nuts其中一首音樂副歌的歌詞Bling-Bang-Bang-Born，以及NHK晨間劇「如虎添翼」飾演主角的伊藤沙莉在劇中表示難以接受時的台詞「咦」。

選定年度「新語．流行語大獎」的審查委員會評論今年的趨勢時表示：「雖然1月發生能登半島地震，以沉重的新聞為開端，但這一年也出現許多話題，像是奧運會、大谷選手的亮眼成績等。在缺乏責任感的風潮中，這一年既有光明也有黑暗，令人覺得如暴風雨前的寧靜。」

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