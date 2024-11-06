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肚子愈來愈腫...男被診斷為肥胖症 換醫生才知藏了60磅大腫瘤

編譯潘勛／即時報導
男子胃部長巨大惡性腫瘤，被誤診為肥胖症，直到去年才正確治療。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Towfiqu barbhuiya）
男子胃部長巨大惡性腫瘤，被誤診為肥胖症，直到去年才正確治療。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Towfiqu barbhuiya）

挪威男子克勞特(Thomas Kraut) 12年來被醫生診斷為肥胖，甚至被開立減肥藥胰妥讚(Ozempic)、上營養課程，不料肚子愈來愈大，後來才發覺是胃部長了罕見的一團癌細胞，但被脂肪包住，動手術時已重達60磅，克勞特與其妻已向誤診、未查出那麼大且可能要命腫瘤的醫生們興訟。

紐約郵報報導，克勞特原是德國人，2008年搬去挪威，以眼鏡配鏡師為業，其妻也在健康部門工作。

2011年他健康開始出問題，肚子愈長愈大，起初被診斷為患有第二型糖尿病，接下來在2012年被判斷為肥胖症。

只是在12年後，一位醫師準備替他做縮胃手術來治他的肥胖，在此之前更仔細檢查，才發現他不是過重，而是體內長了巨大的惡性腫瘤。

克勞特表示，自己的胃愈長愈大，去看一個又一個醫生，到2019年才獲准做縮胃手術；以前的醫生只說過重及糖尿病，甚至開胰妥讚，叫他去上營養課程、體適能課程好幾年。

克勞特表示，因為改變飲食，又吃胰妥讚，以至於他的臉與手臂變得很瘦，只有胃部很大；新醫生甚至說他已經營養不良。

新醫生很快了解克勞特胃部硬硬的表面並非脂肪，立即為他做電腦斷層掃描，而揭露病灶原來是個巨大腫瘤。再花兩星期由群醫會診，發現他長了罕見的脂肪瘤，事實上是由多個較小的罹癌區域構成，但被脂肪包住。

克勞特在2023年9月26日動10小時的手術，摘除該腫瘤，經測量重達60磅，直徑52.3公分。

該腫瘤嚴重損壞他的身體，以至於他的部分小腸及右腎必須摘除，迄今他的體內還有癌組織在生長，牽連到多個器官。

克勞特夫婦狀告誤診的醫師們，但起初醫生們以該種癌症太罕見為由，而由法院駁回他們的訟訴；但克勞特的律師對駁回提起抗告，克勞特認為應該會成功。

腫瘤 癌細胞 癌症

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