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川普95：35領先賀錦麗 顧問曝心情：他感覺很棒

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苦熬多年該含飴弄孫了 夫卻突然坦白外遇「戳破婚姻假象」

世界新聞網／輯
一位日本女性年過60後，丈夫卻突然告知外遇消息。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Steven HWG）
一位日本女性年過60後，丈夫卻突然告知外遇消息。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Steven HWG）

平時看似感情良好的夫婦，其中一人卻發生外遇狀況時，更可能會讓人驚訝，甚至過於不可置信，即使對於伴侶的背叛感到憤怒，卻不知如何是好的狀況。有一對日本老年夫妻，就是這樣的案例。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位60多歲的已婚女士Akemi，本來有個相當美滿的家庭。他的丈夫在兩年前退休，長子在國外任職，長女擔任公務員，住在老家不遠的地方，兩名孫子也已經開始上幼稚園。

Akemi過去在學生時代認識丈夫，兩人的感情一度被父母反對，但最終還是結了婚。丈夫平常工作相當忙碌，有幾次還被調派到國外，讓Akemi有時私下會和閨密抱怨。丈夫沉默寡言，兩人相處時，總是Akemi天南地北講個不停，或抱怨生活一些瑣事。儘管如此，Akemi清楚丈夫性格溫柔、敦厚，所以一直對他很放心。

然而，丈夫某一天突然表示，自己想要搬離家裡出去住。Akemi感到大惑不解，連忙詢問下，丈夫坦承原來早就在外與其他女性同居。丈夫的興趣是登山，對方也是登山認識的山友。丈夫早已在外買房，打算離開Akemi，迎接新的生活。

對Akemi而言，雖然能夠追究丈夫外遇的事，但她萬萬沒有想到，一直以來以為穩定的婚姻，早就出現了巨大的破洞。如今不管怎麼做，都已經無法挽回丈夫，自己也已經上了年紀，不曉得接下來的日子該怎麼辦才好。

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