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俄發行月曆 普亭、習近平同框秀肌肉 暗藏「誰是老大」

中央社
俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面是俄羅斯總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）「同框」畫像，兩人皆被呈現為精實肌肉男。圖截自俄羅斯網購平台Ozon。（中央社）
俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面是俄羅斯總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）「同框」畫像，兩人皆被呈現為精實肌肉男。圖截自俄羅斯網購平台Ozon。（中央社）

俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面赫然是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平「同框」畫像，兩人皆被呈現為精實肌肉男，背景則是莫斯科紅場建築地標。

在此封面畫像中，普亭身穿有俄羅斯軍事侵略擴張主義象徵「Z」字樣的黑色緊身上衣，凸顯他的肌肉線條及肌肉飽和度比習近平的看來更具威脅性。普亭的眼神和面容姿態也被呈現為比習近平「剛毅威猛」；相較之下，站在普亭斜後方的習近平嘴角微微上揚帶著笑意，眼神溫和、姿態較輕鬆，身軀則被普亭遮去一大半。

年曆在1月呈現一名高大魁梧的俄羅斯古代勇士在美國國會大廈前，把矮小猥瑣的「西方蠻夷」打得哇哇叫。這名「蠻夷」服裝上有英國、美國、波蘭、歐盟和烏克蘭旗幟，以及象徵LGBTQ+平權的彩虹旗。

這份年曆由前述與俄羅斯官方親近的基金會、以及與基金會有關的「時尚雜誌」Freedom Strength Beauty（自由．力量．美麗）發行。Freedom Strength Beauty縮寫即為FSB（俄羅斯聯邦安全局）。該基金會及其關聯企業FSB雜誌去年首度發行以手繪風格呈現、以侵略烏克蘭為主題的「愛國」年曆。

去年的年曆同樣有俄羅斯攻陷美國國會大廈的虛構畫面，以及俄羅斯歷史和蘇聯符碼。習近平及五星旗則是今年首度出現。

儘管各國分析多認為以往是「老大哥」的俄羅斯如今已淪為中國的「小老弟」，年曆呈現的俄中關係卻不是如此。在年曆中，俄羅斯依然是老大。

俄羅斯 普亭 習近平

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