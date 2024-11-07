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鄉下恐滅村？日本女性都市工作選擇多 返鄉育兒意願低

日本茨城縣綜合外電報導
日本近期研究顯示，女性憂心職涯受到阻礙，返鄉育兒意願低，造成鄉下面臨滅村的危機；圖為日式婚禮。（圖／123RF）
日本近期研究顯示，女性憂心職涯受到阻礙，返鄉育兒意願低，造成鄉下面臨滅村的危機；圖為日式婚禮。（圖／123RF）

日本人口老化嚴重程度在世界上僅次於摩納哥。首相石破茂表示，低生育率是「安靜的緊急狀況」，他矢言採取更彈性工時措施，並振興人口萎縮的鄉村地區。

中央社引述法新社報導，根據近期研究，日本有超過40%市區町村面臨消失風險，原因在於人口老化及大批年輕人遷出鄉村，特別是希望逃離性別歧視的女性。

現年25歲的山本蓮(音譯)拒絕接受離開鄉村的女性應為人口外流問題負責的想法。她從事網站內容管理工作，目前住在山梨縣。

山本找工作時發現，和東京相比，山梨縣的企業文化非常「過時」，甚至有「要求女性退居幕後」，以支持男同事的現象。

她說，「日本仍是男女性別角色僵化的社會」，但在東京之類的都市地區，女性「面對的歧視較少，也可擁有更多選擇」。

現年39歲的石川香是茨城縣日立市市議員，育有2個孩子。她認為，若要做出改變，日本需要更多女性參政。

石川去年當選並成為當地第2年輕的市議員。茨城縣的24名市議員「多為年長男性」，與日本國會眾議院的組成類似。

她表示，「許多女性認為，生兒育女會帶來負面影響，阻礙她們追求職涯」，同時她們的男性同事卻不斷晉升。

日生基礎研究所(NLI Research Institute)的數據顯示，去年，在日本47個都道府縣的其中13個，20至29歲女性人口減少逾3%，同齡男性人口衰減的現象則僅發生在3個都道府縣。

岩手大學性別研究教授海妻徑子指出，「為撫養孩子提供支持的傳統措施並不足以說服女性留在原生社區」，對年輕世代而言尤其如此。

她強調，企業必須致力實現真正的性別平等，包括提供平等的職場晉升機會。

上智大學經濟學副教授中里透則認為，日本企業的「年資制度」鼓勵員工在同一間公司工作直到退休，改變這項制度將「有助女性返回就業市場，且無須放棄自己整個職涯」。

日本 歧視 就業

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