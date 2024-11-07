義大利8人有7人愛吃蛤蜊麵 但藍蟹、海鼻涕肆虐 蛤蜊銳減

圖為義大利羅馬一家餐廳的蛤蜊義大利麵。（路透）

義大利 最受歡迎的蛤蜊麵出現供應危機，義大利農漁合作協會警告，義大利本土生產的蛤蜊已因藍蟹入侵幾乎滅絕，另一種地中海盛產的野生Lupin蛤，也因海洋黏液問題而產量銳減。

義大利安莎(Ansa)通訊社報導，義大利農漁合作協會(Confcooperative Fedagripesca)近日提出嚴重警訊，因為外來種藍蟹(blue crabs)大量入侵，已造成義大利本土蛤蜊滅絕危機。

報導指出，蛤蜊麵是義大利最經典料理之一，但在市場魚販攤位上，已幾乎找不到真正產自義大利的主要食材蛤蜊，因為生產蛤蜊的義大利北部波河三角洲(Po Delta)養殖場，皆遭到藍蟹佔據。

用來替代義大利養殖蛤蜊的野生Lupin蛤，也因為從今年夏天起，俗稱「海鼻涕」的海洋黏液(mucilage)在亞得里亞海區域大量增加，使Lupin蛤捕獲量銳減。

報導指出，這種海洋凝膠狀物質會損壞捕撈裝置，造成捕魚工作很大困難，眾多藻類沉積在海底，對蛤蜊、貽貝構成嚴重威脅，由於缺氧、水溫上升，貝類活動減少且大量死亡。

根據協會統計，在藍蟹與海洋黏液肆虐之前，義大利養殖蛤蜊與捕撈Lupin蛤的業務，價值高達3億歐元(約3.2億美元)。現在漁民因為海洋黏液等問題無法捕撈，希望獲得額外補貼。

協會提出的一項調查顯示，每8個義大利人當中，就有7人表示蛤蜊麵是他們最喜歡的麵食料理，蛤蜊這個食材對義大利的重要性不言可喻。

報導指出，目前義大利市面上多數生鮮蛤蜊進口自葡萄牙，義大利若想在北部威內托(Veneto)、艾米利－羅馬那(Emilia-Romagna)兩個大區重建蛤蜊養殖場，恐也需從葡萄牙進口養殖苗種。