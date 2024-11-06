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西班牙MANGO「衣」靠AI模特 服裝設計也借助人工智慧

編譯黃淑玲／綜合外電報導
西班牙快時尚品牌MANGO，用AI當模特兒、設計衣服。（取材自Mango官網）
西班牙快時尚品牌MANGO，用AI當模特兒、設計衣服。（取材自Mango官網）

人工智慧(AI)可能取代的工作，恐怕要加上時尚模特兒這一行。西班牙快時尚品牌MANGO為了加速推出廣告活動，正在增加使用AI生成的模特兒，省掉一部分真人模特兒的聘用。當然，AI模特兒所穿的服飾可以真的在門市買得到。

MANGO的主要競爭者包括也是西班牙企業印地紡(Inditex)的ZARA、瑞典的H&M。

這幾家快時尚服飾迅速推進時尚趨勢，製造商品以平價販售，為了加快速度，MANGO決定在公司營運的各個不同環節裡，使用AI，MANGO執行長魯伊茲(Toni Ruiz)說，使用AI模特兒可以加快廣告內容的生產。

今年7月，MANGO首個由AI生成的廣告活動，推銷針對少女的限定版服裝，10月最新的AI模特兒廣告，同樣聚焦少女服飾，MANGO計畫把AI模特兒的使用擴及到女士與男士服裝系列，但還沒做最後決定。

彭博資訊指出，AI正在改變2.5兆美元的模特兒市場，MANGO跟進牛仔褲品牌Levi's、精品路易威登(LV)、運動品牌Nike採用AI模特兒，財務上的優點顯而易見，AI模特兒的成本，基本上只有真人價錢的很小比率。

MANGO不只在廣告模特兒上用AI，服裝產品設計，布料的靈感等也借助AI，魯伊茲表示，機器人現在已經可以創造出符合MANGO設計美學的服裝。

西班牙快時尚品牌Mango，營運全力擁抱人工智慧（AI）。 (路透)
西班牙快時尚品牌Mango，營運全力擁抱人工智慧（AI）。 (路透)

AI 瑞典 人工智慧

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