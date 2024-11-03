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韓屋村試行宵禁 違者最高罰10萬韓元 店家憂：誰還想來

編譯季晶晶／綜合外電
首爾歷史景點「北村韓屋村」即將於11月起試行宵禁，違反規定最高可能裁罰10萬韓元。(路透)
首爾歷史景點「北村韓屋村」即將於11月起試行宵禁，違反規定最高可能裁罰10萬韓元。(路透)

南韓首爾歷史景點「北村韓屋村」即將於11月起試行宵禁，明年3月開始正式實施，從下午5時至隔日上午10時之間，遊客禁入北村的特定區域，這是為了緩解該區過度旅遊的問題，違反規定最高可能裁罰10萬韓元（約72美元）。

18年前在此開設私人藝廊的權榮斗（Kwon Young-doo音譯）擔心，有宵禁之後「誰會想來參觀呀？他們會帶著對南韓的糟糕印象離開」。

北村韓屋村位於首爾北部丘陵带，歷史可追溯至1392至1897年的朝鮮王朝，蜿蜒曲折的巷弄加上古色古香的建築，使其成為高人氣景點，但大量遊客帶來噪音、垃圾、隨地小便的亂象，居民抱怨隱私遭到侵害，有監控拍到遊客未經允許試圖進入私宅或偷窺屋內。

過去10年，該區有許多居民選擇離開，人口減少近28%。相對於常住人口6100人，那裡去年吸引到600萬名遊客。

韓屋村實施宵禁和可能罰款的區域約3萬4000平方公尺、大概是五個足球場那麼大，必須時會調整以追求成效。

但居民懷疑此舉能收效，指政策存在漏洞，例如在民宿過夜的遊客可獲豁免，即使只待一天。他們指責當局自2020年起放寬了對傳統韓屋提供住宿的限制，導致企業經營的民宿激增，擾亂了他們的生活。

2010年，那裡有10間傳統韓屋註冊提供民宿，到2024年10月，已激增至116間。

民宿預訂平台BUTLER.LEE在那裡共管理17座韓屋，執行長李東宇（Lee Dong-woo音譯）表示，當屋主發現舊屋翻新或維修有困難，就會將物業委託代管，推動民宿業務起飛。

住民宿隔壁的居民金銀美抱怨，常有遊客凌晨時分拖著行李箱四處走、他們開派對的噪音非常大，而她被迫每天都要清理家門口的垃圾好幾次。

雖有遊客同意居民的生活品質很重要，其他人則對於走在大街上也會被罰款感到不滿。

首爾歷史景點「北村韓屋村」因為過度旅遊，居民常受到影響，過去10年，該區有許多居...
首爾歷史景點「北村韓屋村」因為過度旅遊，居民常受到影響，過去10年，該區有許多居民選擇離開，人口減少近28%。(路透)

民宿 宵禁 南韓

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