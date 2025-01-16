泰王72歲生日 百年王船遊行再現 2200多名海軍划行高歌

為了慶祝泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功72歲生日，泰國日前舉辦王船遊行，依照古法進行，參與的人都必須穿上傳統服飾。（中央社）

為了慶祝泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功72歲生日，歷史悠久的王船遊行日前再現昭披耶河。上千名海軍士兵整齊劃一划著依照古法製作的船隻，加上中氣十足的讚頌歌聲，重現泰國 傳統精緻文化。

王船遊行的由來為水路在古代泰國人的生活中占有非常重要地位，船隻用於打仗、運輸、傳遞訊息和王室或佛教儀式等，歷史資料顯示在素可泰王朝時期（Sukhothai）已經有王船遊行，但當代的歷史學家並未挖掘出任何素可泰時期留下的實體船隻。

在大城王朝時期（Ayutthaya）的王船遊行紀錄非常多，王船完全純手工打造，但多數的王船在大城王朝後期衰落時已被摧毀，到了節基王朝（Chakri Dynasty），拉瑪一世下令按照大城王朝的王船樣式重新造船供官方使用。

1932年拉瑪七世時期，為慶祝曼谷建城150周年，泰國舉行盛大的王船遊行，不過拉瑪七世後來不住在泰國，王船遊行因此未再舉行，直到拉瑪九世蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）時期，1957年慶祝佛教創立2500年才重現王船遊行。

蒲美蓬在位時期多次舉行王船遊行，2016年蒲美蓬駕崩，同年12月由兒子瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）繼位為拉瑪十世（Rama X），2019年5月王室舉辦了瓦吉拉隆功的加冕典禮，同年12月舉行王船遊行，是王室最近一次舉辦王船遊行。

7月28日是瓦吉拉隆功72歲生日，為了慶祝泰王生日，王船隊伍沿著昭披耶河遊行，王船隊伍長度約1.2公里，整個航程約4.2公里，耗時近一個小時，此次參與遊行的共有52艘船隻和2200多名海軍士兵，士兵們划船有一定的手勢與節奏，需要大量體力，因此參與人員平均年齡約20到30歲。

負責唱歌讚頌的軍官要中氣十足地唱完整段路程，內容除了讚頌泰王之外，也要讚頌王船本身的美及河流沿路的景色。

許多泰國民眾一大早就到昭披耶河邊、政府規畫的觀看區等待下午的王船遊行，下午的豔陽高照讓等待的民眾汗流浹背。王船隊伍約在下午3時多出發，沿途等待的民眾高舉泰國國旗及黃色的王室旗幟，高喊代表吾皇萬歲的泰語「頌帕佳仁」。

遊行的船隻最主要是領頭的四艘，第一艘是泰王和王后搭乘的金鴻王船（Suphannahong），建造於拉瑪五世時期，船頭為天鵝造型，船身塗滿金漆並鑲上玻璃飾品；第二艘是阿難陀龍王船（Anantanakkharat），建造於拉瑪六世時期，船頭造型是有七個頭的那迦（Naga），一樣船身漆滿金漆和鑲上玻璃飾品。

第三和第四艘船分別是眾神蛇船（Anekkachatphutchong）以及那羅延禦金翅鳥船（Narai Song Suban），那羅延禦金翅鳥船以印度 教三大神之一的毗濕奴為主要造型，是1996年為了慶祝拉瑪九世成為泰王50周年而建造的。