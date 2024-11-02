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古秘魯有女帝？ 遺址發現7世紀覲見廳 千年壁畫透端倪

綜合報導
秘魯帕尼亞瑪卡遺址發現的覲見廳，壁畫上描繪的人物引發外界關注。（路透）
秘魯帕尼亞瑪卡遺址發現的覲見廳，壁畫上描繪的人物引發外界關注。（路透）

考古學家日前在秘魯北部海岸挖出一個石製王座和壁畫精心描繪的獨特景象，它可能屬於大約1300年前「摩奇（Moche）」文化的一位女性統治者。

路透報導，這些文物是在秘魯西北沿海帕尼亞瑪卡（Pañamarca）考古遺址發現的，該處遺址考古計畫研究主任歐提茲（Jessica Oritz）說，這些古壁畫的內容，「可能指出使用這個空間的，是一名女性，可能是一名統治者」。

研究團隊發現一間有柱子的覲見廳（throne room，或稱「王座廳」），四周飾有描繪著一名身纏海洋生物的有權力女性以及象徵新月的壁畫，畫中女子坐在王座上接見來訪者，從石製王座上發現的人類頭髮和使用痕跡推斷，這個王座曾被人使用過。

秘魯帕尼亞瑪卡遺址。（路透）
秘魯帕尼亞瑪卡遺址。（路透）

考古學家認為，這個覲見廳的歷史可追溯到西元七世紀，秘魯西北部沿海河谷正值摩奇文化的時期。研究團隊還在附近發現一間可俯瞰一處廣場的房間，根據其中壁畫描繪一個腿部纏繞著蛇的人物，而將該房間命名為「纏繞蛇室」，之前的考古未曾發現這類圖像，該房間內還有其他繪有戰士、擬人化武器，以及一隻怪物追趕一名男子的壁畫。

自從研究人員開始研究帕尼亞瑪卡以來，他們發現了描繪牧師和女祭司、戰士、超自然生物、雙面人以及涉及囚犯的儀式的壁畫。一份聲明指出，「在帕尼亞瑪卡從未見過女王的王座室，在古秘魯的其他地方也從未見過。」

考古學家在帕尼亞瑪卡遺址發現的壁畫。（路透）
考古學家在帕尼亞瑪卡遺址發現的壁畫。（路透）

學者們不確定王座廳壁畫中描繪的女人是神話還是真實，更不用說她是女祭司、女神還是女王了。

摩奇人用氧化鐵和黏土等潮濕的礦物顏料作畫。他們的一些著名壁畫可以在目前的特魯希略附近的日月神殿中找到。這種文化在九世紀神秘地消失了，沒有留下任何書面紀錄。

目前，研究人員的重點是保護和保存摩奇人獨特而豐富多彩的藝術。

秘魯帕尼亞瑪卡遺址發現的覲見廳壁畫。（路透）
秘魯帕尼亞瑪卡遺址發現的覲見廳壁畫。（路透）

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