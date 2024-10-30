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女傭在麵粉加尿 印度雇主全家患病 監視器揭惡行

綜合報導
涉案女傭被捕後仍否認在飯菜中「偷加尿液」的指控，當警員展示用隱藏鏡頭拍攝的影片後，她卻保持緘默。（視頻截圖）
涉案女傭被捕後仍否認在飯菜中「偷加尿液」的指控，當警員展示用隱藏鏡頭拍攝的影片後，她卻保持緘默。（視頻截圖）

印度發生女傭「在食物加尿」罕見案件。當地一個從事地產商業務的家庭近月陸續患病，醫生提醒是否食物出現問題，妻子因而懷疑在家中工作8年的女傭暗下毒手，於是隱藏鏡頭拍攝，果然拍到女傭在家中當場排出新鮮尿液，繼而混入麵粉製成「加料麵餅」，好讓他們一家人「享用」。

涉案女傭被捕後，一度否認指控，直至看到影片後保持緘默，警方正調查其動機和何時犯案。相關影片在網上瘋傳，引來各界討論。

據了解，涉案女傭瑞娜（Reena）為地產商一家人工作8年，但他們過去數個月先後感到不適，於是求診，獲醫生告知患上肝病，醫生無法確定病因，只能提醒他們注意食物衛生，剛巧住所廚房食品不知所終，妻子因而懷疑一切都是女傭瑞娜（Reena）所為，遂設置隱藏鏡頭拍攝廚房情況。

片中可見，瑞娜在廚房工作期間突然關上陽台門，然後走到一邊突然輕掀上衣，繼而拉下褲頭，即使被櫥櫃阻擋，半蹲約10秒後起身，瑞娜若無其事持碗，走到拍攝範圍內繼續工作。

女雇主經了解後，相信瑞娜當場小便，用碗盛載尿液，繼而將尿混入麵粉，製成「加料麵餅」，給他們「品嘗」，遂報警求助。

警方向當地傳媒證實接獲舉報，而且拘捕涉案女傭，正進行調查。據報導，瑞娜最初知道遭女雇主告發，激動到和對方爭執，被捕後繼續否認指控，甚至發誓沒有做過，但當警員展示相關影片後，她卻保持緘默，警方正調查其動機、何時開始犯案，以及「加料麵餅」和一家人患病是否有關。

女雇主接受訪問時表示，一家人過往信任雷納，亦將她視為家人，即使住所曾經發生過失竊事件，例如現金，但他們從來沒有懷疑過瑞娜，不知道為何對方會「下毒」。

印度有一個家庭長期罹患怪病，安裝監視器後，才知道竟是女傭（左）在飯菜中「偷加尿液...
印度有一個家庭長期罹患怪病，安裝監視器後，才知道竟是女傭（左）在飯菜中「偷加尿液」所致。（視頻截圖）

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