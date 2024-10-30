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小王子珍本打字稿 全球3份之中最珍貴 至少拍出125萬

中央社倫敦綜合外電報導
英國倫敦稀有書籍專賣店「Peter Harrington」收購「小王子」的罕見複寫打字稿，文學專家賈伊與原版打字稿合影，其中包括作者的手寫更正和原始草圖。（路透）
英國倫敦稀有書籍專賣店「Peter Harrington」收購「小王子」的罕見複寫打字稿，文學專家賈伊與原版打字稿合影，其中包括作者的手寫更正和原始草圖。（路透）

英國倫敦的一間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，是法國作家聖修伯里（Antoine de Saint-Exupery）於1940年代因納粹占領法國，在紐約流亡時打字而成的版本，全球只有三份原版打字稿，其中一份由法國國家圖書館（BNF）收藏。預估拍賣價將可達125萬美元。

據報導，今年稍早這份打字稿由稀有書籍專賣店「Peter Harrington」收購，獲得後便持續對其進行編目和研究，準備再次出售。

法國作家聖修伯里的世界名著《小王子》（Le Petit Prince）原版打字稿...
法國作家聖修伯里的世界名著《小王子》（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍賣價可達125萬美元（約4010萬新台幣）。（取自Peter Harrington網站）

這份打字稿將於11月在阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）的藝術節上公開出售，預計拍賣價至少要125萬美元，內容除了聖修伯里本人的手寫筆記之外，還有他親手繪製的插圖，並寫書中名言：「只有內心才能看清事物，真正重要的東西是眼睛看不到的。」（One sees clearly only with the heart. What is essential is invisible to the eye.）

除手寫的更正內容，即將出售的版本還包含一些後來遭刪除的段落。

Peter Harrington書店的賈伊（Sammy Jay）表示，拍賣版本是該著作的三個已知版本之一。

英國倫敦的1間珍本書專賣店將協助拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le ...
英國倫敦的1間珍本書專賣店將協助拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍賣價將可達125萬美元。（路透）

「不同於送給別人的另兩個版本，他（聖修伯里）保留了這個版本。這是他本人的打字稿，這就是它的特別之處。」根據賈伊的說法，這種等級的珍本書相當罕見，「善本和古籍市場與其他拍賣市場大不相同，因為你通常很難賣到數百萬美元」。而且他認為這份打字稿比其他兩個版本更具「親密感」，不只封面有香菸熨燙的痕跡，還附有兩幅小王子的草圖，其中一幅是書中最終插圖的初步草圖。

他表示，「小王子」仍是世界上最暢銷的書籍之一。這份打字稿已引起市場的極大興趣，預計將受到亞洲或阿拉伯世界的博物館或私人收藏家的青睞。

英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Pe...
英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍賣價將可達125萬美元。（路透）

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