我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

巴黎大皇宮復出 藝術展占地2.1萬坪 看42國創作

中央社／巴黎20日電
修繕近3年，巴黎大皇宮於10月16日正式復出，首檔活動為首屆巴黎巴塞爾藝術展。（中央社）
修繕近3年，巴黎大皇宮於10月16日正式復出，首檔活動為首屆巴黎巴塞爾藝術展。（中央社）

已修繕3年的巴黎大皇宮在奧運時期短暫曝光後，正式復出，由首屆以巴黎為名的「巴黎巴塞爾藝術展」登場，共有42國、195家藝廊參與。對面的小皇宮則舉辦藝術講座，並在街頭展示裝置藝術。接下來12月至隔年3月將與東京森美術館合作，策展「鹽田千春」（Chiharu Shiota），期待給觀眾最好的感官體驗。

巴黎大皇宮（Grand Palais）是法國為1900年世界博覽會所建造的大型展覽館，占地約2.1萬坪，比凡爾賽宮1.9萬坪更大，正廳寬達240公尺，以巨大的拱形玻璃屋頂為名，高達45公尺，玻璃面積約4000坪，為歐洲最大。此外，木犀草綠（vert réséda）的鋼鐵建材、新藝術風格的大理石樓梯為它的標誌特色。

首屆巴黎巴塞爾藝術展16至20日於巴黎大皇宮舉行，共計42國、195家藝廊參與，...
首屆巴黎巴塞爾藝術展16至20日於巴黎大皇宮舉行，共計42國、195家藝廊參與，此為巴黎大皇宮修繕3年後正式對外開放，重回藝術愛好者的聚集聖地。（中央社）

巴黎大皇宮2021年閉館修繕以來，曾在今年7月巴黎奧運、帕奧期間短暫曝光，成為擊劍與跆拳道的賽場後，直到10月16日至2 0日的「巴黎巴塞爾藝術展」（Art Basel Paris）才正式對外公開，讓大皇宮重回藝術愛好者的聚集盛地。巴塞爾藝術展是世界級藝術交易博覽會，往年分別在瑞士、邁阿密、香港舉行。

巴塞爾藝術展發布新聞稿說明，此展已在巴黎舉辦2年，原名是「藝+巴黎：由巴塞爾藝術展呈獻」，在本屆遷進大皇宮之際，已與法國文化部長達提（Rachida Dati）達成共識，並經過法國文化部、巴黎市政府、大皇宮運營集團、巴黎各藝廊協定後，更名為「巴黎巴塞爾藝術展」，正式納入巴塞爾藝術展全球品牌。

費加洛報（Le Figaro）報導，直到2028年止，巴黎巴塞爾藝術展已得到每年此時在大皇宮的展會主辦權。

首屆巴黎巴塞爾藝術展於16至20日在大皇宮展出，圖中為美裔德籍藝術家史密斯的雕塑...
首屆巴黎巴塞爾藝術展於16至20日在大皇宮展出，圖中為美裔德籍藝術家史密斯的雕塑作品「血池」。（中央社）

首屆巴黎巴塞爾藝術展共有42國、195家藝廊參與，其中65家已在法國設有展示空間。展會總監戴雷賓（Clément Delépine）表示：「這反映了巴黎在全球藝術市場上的中堅地位。大皇宮具有強大美感和視覺衝擊力，此展期待在雄偉的玻璃屋頂下，為藝廊、藝廊客戶以及參觀者締造最佳展覽環境。」

巴黎巴塞爾藝術展本屆展出三大區域：「藝廊薈萃區」（Galleries）為最主要的展覽區，匯集全球169家知名藝廊，除了巴黎、紐約、倫敦外，沙烏地阿拉伯的藝術品引起注目；「新藝初探區」（Emergence）則聚焦在16位新藝術家與其藝廊，來自華沙、立陶宛、東京等。

最特別的是「藝新領異區」（Premise），為巴塞爾藝術展的全新規劃，僅精選9家藝廊，各展出非典型的策展內容，例如一家來自布達佩斯的藝廊，展出土耳其藝術家亞爾特（Nil Yalter）在1978年的多媒材作品，從一件外交官夫人的禮服，半虛構一則關於納粹集中營的故事。

巴黎巴塞爾藝術展16至20日於大皇宮展出，圖中為土耳其藝術家亞爾特的多媒材作品「...
巴黎巴塞爾藝術展16至20日於大皇宮展出，圖中為土耳其藝術家亞爾特的多媒材作品「外交官夫人的禮服」。（中央社）

亞爾特已高齡86歲，是今年威尼斯雙年展金獅獎得主。巴黎巴塞爾藝術展在展覽期間於對面小皇宮舉辦11場藝術家講座，首場便邀請亞爾特分享她獨特的女性與移民者創作視角。

除了在大皇宮內的展覽、小皇宮內的藝術家講座外，巴黎巴塞爾藝術展亦在街頭與藝術單位同步展示藝術品，串連巴黎藝術生態。例如草間彌生著名的「南瓜」裝置藝術，就位在大、小皇宮之間的邱吉爾大道上；雕塑家妮基．桑法勒（Niki de Saint Phalle）所製作的「蛇樹」，則矗立在法蘭西學院前。

修繕後的巴黎大皇宮正式復出，被巴黎藝術雜誌BeauxArts譽為此建築就是巴黎巴塞爾藝術展最好的藝術品。

大皇宮官方網站表示，大皇宮在2024年被分三階段公開，在巴黎奧運、巴黎巴塞爾藝術展後，第三階段是由大皇宮策展的「鹽田千春」（Chiharu Shiota），與東京森美術館合作，展覽場地約360坪，是法國有史以來最大型的藝術家專題展覽，期待給觀眾最好的感官體驗，將於12月11日至隔年3月19日展出。

巴黎奧運 美術館 納粹

上一則

全球最佳25旅遊勝地 金澤打敗京都 紐西蘭北地也上榜

下一則

金正恩今年露面次數大增60% 憂「遇刺」北韓加強維安

延伸閱讀

買不到Jellycat？中國各地推出「本地版」

買不到Jellycat？中國各地推出「本地版」
法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元

法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元
繼波爾多酒莊又一起投資？馬雲及蔡崇信擬入股巴黎時裝品牌Sézane

繼波爾多酒莊又一起投資？馬雲及蔡崇信擬入股巴黎時裝品牌Sézane
潘展樂也胖了？ 奧運後6塊肌變1塊 網友開玩笑：心寬體胖

潘展樂也胖了？ 奧運後6塊肌變1塊 網友開玩笑：心寬體胖

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣