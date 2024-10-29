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全球最佳25旅遊勝地 金澤打敗京都 紐西蘭北地也上榜

中央社華盛頓22日綜合外電報導
「國家地理」雜誌推薦全球25個旅遊勝地，包括日本金澤兼六園。（取材自兼六園觀光協會）
「國家地理」雜誌推薦全球25個旅遊勝地，包括日本金澤兼六園。（取材自兼六園觀光協會）

想體驗日本傳統文化，別再到京都人擠人。「國家地理」雜誌日前推薦全球25個最佳旅遊勝地，包括距離京都不遠的金澤，強調既可走訪藝妓區，還能一探有400年歷史的金箔文化。

從穿越馬來西亞的豪華火車之旅，到瓜地馬拉的活火山徒步旅行，「國家地理」（National Geographic）雜誌日前公布由探險家、攝影師和編輯精心評選的2025年世界25個最佳旅遊地點。

說起亞洲知名的旅遊勝地，日本肯定榜上有名，京都更是許多遊客體驗日本傳統文化的熱門城市。疫情過後，京都因大量外國觀光客湧入而飽受「觀光公害」所苦，市政府甚至封閉歷史悠久的祇園地區部分街道。

想體驗道地日本風情，距離京都僅2小時火車車程的金澤是不錯選擇。

雜誌指出，到金澤旅遊既不用人擠人，又能在木造茶屋櫛比鱗次的街道上一探藝妓區、走訪日本三大名園之一的兼六園以及江戶時代武士區。這裡更是日本擁有400年歷史的「緣付金箔」的產地。

除了日本，近年遊客量增加的泰國曼谷也入列。

雜誌指出，曼谷是新舊交融之都，令人陶醉。市中心摩天大樓、豪華購物中心和高檔酒店林立。作為藝術與設計重鎮，曼谷藝術雙年展（Bangkok Art Biennale）、曼谷國際電影節（Bangkok International Film Festival）等藝壇盛事圍繞新興的邦叻區（Bang Rak）舉辦。曼谷同時保有豐富的泰國文化遺產。

瓜地馬拉的古城安地瓜（Antigua）也名列其中。安地瓜是瓜地馬拉最有名的國際觀光勝地，於西元1543年建城，是西班牙當年殖民中美洲地區的首府，以保存大量的巴洛克式建築和殖民文化風情而聞名。

雜誌推薦，到安地瓜必須徒步登上海拔3900公尺的阿加迪南哥火山（volcán Acatenango），才能欣賞鄰近的火峰火山（volcán de Fuego）噴發的壯觀景色。報導另推薦遊客可選擇「以艱苦的徒步旅行，穿越咖啡園區和雲霧繚繞的山林」，體驗瓜地馬拉豐富的風土民情。

潛水和攀岩在台灣也有愈來愈熱門的趨勢。雜誌推薦兩個令人意想不到的旅遊地點：紐西蘭的北地大區（Northland）和印度的蘇魯山谷（Suru Valley）。

雜誌指出，國際旅客抵達紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）後，大多南行繼續旅程，但人跡罕至的北地大區是個絕佳潛水地點。當地有溫暖水域，普爾奈茨群島（Poor Knights）海洋保護區內還有在紐西蘭其他地方看不到的魚種。由於復育有成，遊客可在陸地上一親瀕危紐西蘭國鳥奇異鳥芳澤。

與此同時，攀岩活動正在印度掀起風潮，風景壯麗的蘇魯山谷便是新興攀岩路線之一。

位在印度北部拉達克（Ladakh）地區的蘇魯山谷被白雪皚皚的山峰環繞，多不勝數的花崗岩巨石讓各種技術水準的攀岩玩家皆可嘗試。每年8、9月，來自全球的攀岩者齊聚「蘇魯戶外節」（Suru Outdoor Fest），挑戰約500個巨石難題。

日本 觀光 印度

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