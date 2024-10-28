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為了撿手機 澳洲女掉入石縫受困3尺深 倒立卡7小時獲救

編譯徐榆涵／綜合報導
獲救的澳洲23歲女子坎貝爾。（取材自臉書）
獲救的澳洲23歲女子坎貝爾。（取材自臉書）

澳洲23歲女子坎貝爾（Matilda Campbell），日前與友人前往新南威爾斯省獵人谷徒步旅行，結果不小心手滑，手機掉進巨石縫隙中，結果在試圖撿回時竟整個人倒栽蔥摔了進去，足足卡在3公尺深的縫隙間長達7個小時才獲救，而且只受了一點輕傷。

綜合BBC等報導，坎貝爾的友人在花了1個小時救援無果後，連忙跑到有手機訊號的地方撥打救援電話，警消到場後，使用吊具陸續移除7塊80至500公斤的巨石，並以木板架在石頭縫隙之間避免意外，才有空間爬下去將坎貝爾救出，但由於卡住的姿勢呈S型，光是拉出雙腿，就花了1個小時。

澳洲女卡在石縫中，救援人員一塊塊地移除石頭。（取材自臉書）
澳洲女卡在石縫中，救援人員一塊塊地移除石頭。（取材自臉書）

新南威爾斯省救護人員瓦茨（Peter Watts）表示，坎貝爾雖然身陷困境但並不驚慌，完全配合救援人員的指示，且在救援人員抵達前，她已經倒立1個多小時。

「她是一名戰士，她的冷靜讓我留下了深刻的印象。」瓦茨告訴媒體：「如果我陷入那種情況，我會發瘋的，但我們抵達那裡時，她依舊很鎮定，我們讓她做的任何事情她都能配合做到，這有助於我們把她救出來。

澳洲女卡在石縫中，救援人員用木板撐住縫隙。（取材自臉書）
澳洲女卡在石縫中，救援人員用木板撐住縫隙。（取材自臉書）

幸運的是，她只受到輕微擦傷、瘀青及腳踝扭傷，她的椎骨雖然有裂痕，但不需要進行手術，只在醫院躺了3天就可以回家休養，事後，她在臉書發文感謝朋友和新南威爾斯省救護中心，感謝搜救隊伍讓她脫離險境，「致以最大的敬意，他們為救我出來付出了巨大的努力。我永遠心存感激，否則我今天很可能不會在這裡。」不過她也透露自己的手機最終仍未拾回。

瓦茨並表示，他從業救難工作10年來「從未見過這種大場面」，他受過壕溝救援、密閉空間救援、垂直救援訓練，而這次他們遇到的狀況，「是上述所有情形的綜合版」。

澳洲23歲女子坎貝爾在新南威爾斯省獵人谷為了撿拾掉落的手機，整個人倒栽蔥卡進石縫...
澳洲23歲女子坎貝爾在新南威爾斯省獵人谷為了撿拾掉落的手機，整個人倒栽蔥卡進石縫中。（取材自臉書）

報導新聞的CNN主播也表示：「7個小時盯著手機等待救援，你能想像嗎真的很特殊，就像你說的我們的時代才會發生。」

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