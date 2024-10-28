我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

不用閹割 智利首創疫苗幫狗絕育1年 當地販售1支50美元

綜合報導
智利將推出世界上第一款可以讓狗絕育1年的疫苗，預料會在數十個國家推出；示意圖。（圖／123RF）
智利將推出世界上第一款可以讓狗絕育1年的疫苗，預料會在數十個國家推出；示意圖。（圖／123RF）

許多飼主不願替狗進行絕育的其中一個理由，就是擔心手術麻醉可能會帶來風險，智利推出一種據稱是這類疫苗中首見、可以讓狗狗絕育1年的疫苗，只要打一針，就能有效避孕一年，預料將在數十個國家出售。

綜合央廣等媒體報導，根據研發人員表示，這種疫苗可以防止性行為和生育，為不可逆轉的外科手術去勢，提供一種替代性的選擇。智利大學(University of Chile)獸醫系專家薩恩茲(Leonardo Saenz)說，這是世界上第一款針對狗狗的這類疫苗。這位研究人員和他的團隊自2009年以來就一直致力於研究這款疫苗，並從這個月開始在這個南美洲國家分發，這款疫苗可以刺激抗體，並能讓公狗和母狗停止產生性激素1年。

湯瑪拉·扎莫拉諾（Tamara Zamorano）是一隻名叫芬德利（Findley）的狗的主人，他成為第一批接種疫苗的狗之一，他對獲得的結果感到非常高興，他表示「我對這種疫苗的舒適感比手術更快。」

這款Egalitte疫苗已在全球40國獲得專利，包括美國、阿根廷、巴西和歐盟在內。在智利已開始販售，這支疫苗要價50美元。27歲的學生古提瑞茲(Ivan Gutierrez)帶著愛犬到聖地牙哥的獸醫診所接受注射。他說自己真心不想讓毛小孩動手術。他並不是唯一擔心去勢手術的狗主人。

事實上，擔心狗狗開刀的人不在少數，獸醫狄薩茲(Mariela del Saz)表示，大多數飼主都怕動手術會有心臟驟停的風險。這位獸醫說，另一種讓狗兒暫時絕育的方法是將激素植入皮下，也為飼主提供更多選擇，但這可能會引發副作用。

這款疫苗有望幫助減少流浪狗的數量，降低在未經消毒的狗中經常發生的傳染病的風險。然而，這種疫苗仍處於開發階段，尚未廣泛提供。

疫苗 聖地牙哥 歐盟

上一則

北韓指控南韓軍方「基於政治理由」派無人機跨境 侵犯主權

下一則

海中遇劍旗魚奪命 義大利女在印尼衝浪遭刺胸亡

延伸閱讀

幼年罹患水痘成年後可能罹患皮蛇 嘉榮呼籲接種疫苗

幼年罹患水痘成年後可能罹患皮蛇 嘉榮呼籲接種疫苗
流感季來臨 亞裔耆老中心籲接種疫苗長者免疫系統弱 抵抗力下降 宜接種感冒疫苗 以防嚴重併發症

流感季來臨 亞裔耆老中心籲接種疫苗長者免疫系統弱 抵抗力下降 宜接種感冒疫苗 以防嚴重併發症
NAPCA-免費疫苗推廣、福利教育與開放註冊10/17貝賽舉行　茶點招待 疫苗接種者電腦抽獎

NAPCA-免費疫苗推廣、福利教育與開放註冊10/17貝賽舉行　茶點招待 疫苗接種者電腦抽獎
百日咳疫情升溫 易感染快打疫苗

百日咳疫情升溫 易感染快打疫苗

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪