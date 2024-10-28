不用閹割 智利首創疫苗幫狗絕育1年 當地販售1支50美元

智利將推出世界上第一款可以讓狗絕育1年的疫苗，預料會在數十個國家推出；示意圖。（圖／123RF）

許多飼主不願替狗進行絕育的其中一個理由，就是擔心手術麻醉可能會帶來風險，智利推出一種據稱是這類疫苗 中首見、可以讓狗狗絕育1年的疫苗，只要打一針，就能有效避孕一年，預料將在數十個國家出售。

綜合央廣等媒體報導，根據研發人員表示，這種疫苗可以防止性行為和生育，為不可逆轉的外科手術去勢，提供一種替代性的選擇。智利大學(University of Chile)獸醫系專家薩恩茲(Leonardo Saenz)說，這是世界上第一款針對狗狗的這類疫苗。這位研究人員和他的團隊自2009年以來就一直致力於研究這款疫苗，並從這個月開始在這個南美洲國家分發，這款疫苗可以刺激抗體，並能讓公狗和母狗停止產生性激素1年。

湯瑪拉·扎莫拉諾（Tamara Zamorano）是一隻名叫芬德利（Findley）的狗的主人，他成為第一批接種疫苗的狗之一，他對獲得的結果感到非常高興，他表示「我對這種疫苗的舒適感比手術更快。」

這款Egalitte疫苗已在全球40國獲得專利，包括美國、阿根廷、巴西和歐盟 在內。在智利已開始販售，這支疫苗要價50美元。27歲的學生古提瑞茲(Ivan Gutierrez)帶著愛犬到聖地牙哥 的獸醫診所接受注射。他說自己真心不想讓毛小孩動手術。他並不是唯一擔心去勢手術的狗主人。

事實上，擔心狗狗開刀的人不在少數，獸醫狄薩茲(Mariela del Saz)表示，大多數飼主都怕動手術會有心臟驟停的風險。這位獸醫說，另一種讓狗兒暫時絕育的方法是將激素植入皮下，也為飼主提供更多選擇，但這可能會引發副作用。

這款疫苗有望幫助減少流浪狗的數量，降低在未經消毒的狗中經常發生的傳染病的風險。然而，這種疫苗仍處於開發階段，尚未廣泛提供。