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海中遇劍旗魚奪命 義大利女在印尼衝浪遭刺胸亡

編譯徐榆涵／綜合報導
義大利衝浪網紅曼弗里尼日前在印尼馬索庫特島衝浪時，竟遭一條從忽然海面跳出的旗魚刺中左胸，不幸喪命。（取材自Instagram）
義大利衝浪網紅曼弗里尼日前在印尼馬索庫特島衝浪時，竟遭一條從忽然海面跳出的旗魚刺中左胸，不幸喪命。（取材自Instagram）

一名熱愛衝浪的義大利36歲女子曼弗里尼（Giulia Manfrini），日前在印尼西蘇門答臘省明打威群島海域衝浪，未料遭到劍旗魚（swordfish）刺入胸部身亡。

綜合BBC報導，有2名目擊者在現場對曼弗里尼進行急救，隨後將她送往醫院，但最終仍不治身亡。明打威群島災害管理機構負責人西雷加爾（Lahmudin Siregar）透露，劍旗魚當時從海中跳向曼弗里尼，直接刺進她胸部，確實是相當出乎意料且相當罕見。

義大利衝浪網紅曼弗里尼遭到旗魚刺傷左胸死亡。（取材自Instagram）
義大利衝浪網紅曼弗里尼遭到旗魚刺傷左胸死亡。（取材自Instagram）

和曼弗里尼一起創辦旅行社的科爾斯頓（James Colston）表示，曼弗里尼對衝浪、滑雪等活動充滿熱情，相信她人生的最後階段是在做自己喜歡的事。

其家鄉韋納里亞雷阿萊市鎮首長朱利維（Fabio Giulivi）透露，大家都對曼弗里尼之死感到很震驚，曼弗里尼除了是衝浪者，也是一家旅行社的負責人，其家鄉韋納里亞雷阿萊市鎮首長朱利維（Fabio Giulivi）透露，大家都對曼弗里尼之死感到很震驚。朱利維並補充說，衝浪和開旅行社是她的兩個夢想。

義大利女子日前在印尼衝浪，結果遭到劍旗魚刺入胸部死亡。(路透)
義大利女子日前在印尼衝浪，結果遭到劍旗魚刺入胸部死亡。(路透)

報導指出，劍魚屬大洋性中上層大型凶猛魚類，游泳速度快，其游速可達每小時100公里，是海中游速最高的魚類之一。劍旗魚的前面長著一支「利劍」，既堅固又銳利，也因此而得名。

先前研究表明，劍旗魚鮮少攻擊人類，不過在牠們受到刺激時，會表現時十分兇猛，而且會攻擊大型水生生物，例如鯨魚。沒想到這次竟意外刺死一名衝浪客，消息傳出後當地民眾也議論紛紛。

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