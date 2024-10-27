我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

效法日本新幹線 法國技術輸出歐亞非、中國路網全球最長

編譯高詣軒／綜合報導
許多國家跟隨日本腳步打造高速鐵路；圖為TGV列車（高速列車）停在巴黎附近SNCF車站。（路透）
許多國家跟隨日本腳步打造高速鐵路；圖為TGV列車（高速列車）停在巴黎附近SNCF車站。（路透）

日本東海道新幹線60年前開通。過去40年來，台灣在內的許多國家都跟隨日本新幹線的榜樣，打造出新的高速鐵路。其中最知名的或許是法國高速列車（TGV），1981年開通營運，連結巴黎和里昂。台灣高鐵則於2007年正式通車。

英高速列車陷路線爭議

美國CNN報導，法國的TGV路網大獲成功，使各大城市間的長途交通時間縮短，創造額外載運能力，並讓高速交通方式更平易近人、容易負擔，甚至成為通勤族的家常便飯。

就像日本一樣，法國也將高鐵科技成功輸出到其他國家，包括擁有全歐洲最長高速鐵路網的西班牙，另外還有比利時、英國、南韓，以及非洲第一條高鐵所在的摩洛哥。

在英國，「歐洲之星」高速列車可從倫敦前往巴黎、布魯塞爾、阿姆斯特丹等歐陸城市。但從倫敦往北延伸的「高速鐵路二號」（High Speed 2）路線則陷入爭議。該計畫原本要使英國交通更加四通八達，但現在全長僅約230公里。

目前英國旅客最接近子彈列車的選項，是新的「城際特快列車」（Intercity Express Trains），由日立打造，源自日本科技，但最高時速約200公里。

印度泰國正籌畫高鐵網

台灣、義大利、德國、荷蘭、土耳其、沙烏地阿拉伯等國，現在都有連結主要城市的專用列車路線。印度和泰國也正在籌畫各自的高鐵網路。

近年中國則相對耀眼，中國利用經濟實力，打造全球最長高鐵網路。據中國交通運輸部資料，截至去年底，中國高鐵營業里程達4.5萬公里。除了是運輸方式，這些高鐵路線也刺激經濟發展。

中國運用取經自日本和西歐的科技，在其日益繁複的鐵路產業發展技術，快速躋身為全球高鐵的佼佼者。中國也正在開發時速可達600公里的磁浮列車。

從日本首條新幹線以來，日本國內及世界各國的高鐵，現已成為交通基礎建設不可或缺一部分。雖然1964年的新幹線始祖「0系」列車早已除役，仍然形塑著當代人對子彈列車的印象。

鑒於當前對氣候變遷的顧慮，高鐵做為相對環保的交通工具，可能繼續在世界各國擴張，為鐵路開啟新的黃金時代。

日本 泰國 印度

上一則

俄找北韓兵助陣 烏克蘭軍發「韓語會話」手冊應戰

下一則

日本戰後重建象徵 新幹線60周年 服務百億人 從未脫軌

延伸閱讀

引擎零件故障 日本H3火箭4號機發射延期

引擎零件故障 日本H3火箭4號機發射延期
日本六年來最大IPO 東京地下鐵開盤較掛牌價飆36%

日本六年來最大IPO 東京地下鐵開盤較掛牌價飆36%
法國同事指名吃「台灣可頌」 照片曝光讓她笑了

法國同事指名吃「台灣可頌」 照片曝光讓她笑了
美日大規模聯合軍演「利劍」將登場 劍指中國

美日大規模聯合軍演「利劍」將登場 劍指中國

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗