效法日本新幹線 法國技術輸出歐亞非、中國路網全球最長

許多國家跟隨日本腳步打造高速鐵路；圖為TGV列車（高速列車）停在巴黎附近SNCF車站。（路透）

日本 東海道新幹線60年前開通。過去40年來，台灣在內的許多國家都跟隨日本新幹線的榜樣，打造出新的高速鐵路。其中最知名的或許是法國高速列車（TGV），1981年開通營運，連結巴黎和里昂。台灣高鐵則於2007年正式通車。

英高速列車陷路線爭議

美國CNN報導，法國的TGV路網大獲成功，使各大城市間的長途交通時間縮短，創造額外載運能力，並讓高速交通方式更平易近人、容易負擔，甚至成為通勤族的家常便飯。

就像日本一樣，法國也將高鐵科技成功輸出到其他國家，包括擁有全歐洲最長高速鐵路網的西班牙，另外還有比利時、英國、南韓，以及非洲第一條高鐵所在的摩洛哥。

在英國，「歐洲之星」高速列車可從倫敦前往巴黎、布魯塞爾、阿姆斯特丹等歐陸城市。但從倫敦往北延伸的「高速鐵路二號」（High Speed 2）路線則陷入爭議。該計畫原本要使英國交通更加四通八達，但現在全長僅約230公里。

目前英國旅客最接近子彈列車的選項，是新的「城際特快列車」（Intercity Express Trains），由日立打造，源自日本科技，但最高時速約200公里。

印度泰國 正籌畫高鐵網

台灣、義大利、德國、荷蘭、土耳其、沙烏地阿拉伯等國，現在都有連結主要城市的專用列車路線。印度和泰國也正在籌畫各自的高鐵網路。

近年中國則相對耀眼，中國利用經濟實力，打造全球最長高鐵網路。據中國交通運輸部資料，截至去年底，中國高鐵營業里程達4.5萬公里。除了是運輸方式，這些高鐵路線也刺激經濟發展。

中國運用取經自日本和西歐的科技，在其日益繁複的鐵路產業發展技術，快速躋身為全球高鐵的佼佼者。中國也正在開發時速可達600公里的磁浮列車。

從日本首條新幹線以來，日本國內及世界各國的高鐵，現已成為交通基礎建設不可或缺一部分。雖然1964年的新幹線始祖「0系」列車早已除役，仍然形塑著當代人對子彈列車的印象。

鑒於當前對氣候變遷的顧慮，高鐵做為相對環保的交通工具，可能繼續在世界各國擴張，為鐵路開啟新的黃金時代。