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被偷100隻右腳鞋 俄州店家崩潰想歇業

綜合報導
店家遭竊逾100隻鞋，還全都是右腳，讓老闆十分崩潰。示意圖。(圖／RF123)
店家遭竊逾100隻鞋，還全都是右腳，讓老闆十分崩潰。示意圖。(圖／RF123)

美國俄亥俄州一家鞋店日前發生一起荒唐竊案，有三名醉酒的小偷集體作案，偷走超過100隻鞋，但全都是右腳，剩下的左腳也無法出售，讓鞋店老闆艾米備受打擊，甚至一度考慮要永久歇業。

據紐約郵報（New York Post）報導，遭竊的是位於辛辛那提市的店家Sole Bros，店老闆艾米在臉書上寫到，事件發生在10月8日凌晨2點左右。當時艾米收到監控系統通知，發現有三名嫌犯闖入店裡，肆無忌憚地竊取物品。

艾米提到，這些小偷不僅偷走超過100隻右腳鞋，還有好幾雙完整的鞋子、大量服飾和個人物品。艾米在社群媒體上分享監視器畫面，畫面中可以看到，其中一名穿著紅色運動服的小偷在進入店家之前，還喝了一口疑似酒精的飲料。男子輕鬆地在店內四處走動，彷彿「當自己家」，手上也拿著好幾雙鞋子。另一名身穿黑色帽T的男子戴著口罩，一跛一跛地走入店家，第三名嫌犯是名女子，她站在店門口，似乎在為兩名嫌犯把風。

事發後，店內滿地都是被翻亂的鞋盒，儲貨空間和貨架也幾乎被洗劫一空，地上散落著許多單隻的鞋子。艾米告訴當地媒體，雖然他以最快的速度趕到現場，但等他抵達時，小偷早已離開近20分鐘。

他估計這次損失的商品和店鋪損壞金額，可能高達4萬5000美元，辛辛那提警方隨後也在X平台上分享監視器畫面，希望能將嫌犯逮捕到案，並表示已經介入展開調查。

一年半前，艾米才因車輛撞進店裡，導致財務損失，還得另找店面；這次店家又遭竊，對他打擊非常大，讓艾米坦言一度考慮要關店不做了。不過附近的社群非常支持他，所以後來艾米也再度發文表示，將繼續營業，為這座城市提供最好的服務。

俄亥俄州 口罩 社群媒體

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