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帶孩子好崩潰 英國爸睡後院帳篷稱挽救婚姻

綜合報導
史都華認為在後院「露營」，能讓他更快恢復體力。示意圖，非當事人。(圖／RF123)
史都華認為在後院「露營」，能讓他更快恢復體力。示意圖，非當事人。(圖／RF123)

英國一對夫妻共同扶養兩個孩子，由於第二個孩子才剛出生，老大也才兩歲，兩人常常為了照顧孩子感到心力交瘁。為了讓先生有更多時間習慣照顧孩子的壓力，太太讓先生搬到後院去睡帳篷，想不到這個奇特的決定，竟讓兩人的關係更加緊密。

據太陽報（The Sun）報導，33歲的克洛伊不久前剛生下第二個孩子伊尼戈，他們的老大法比安也才兩歲，這讓克洛伊和丈夫史都華都覺得身心俱疲。

史都華某天突然跟太太說自己想要在後院搭帳篷睡覺，這讓克洛伊感到非常吃驚。史都華平常在國中教書，工時很長，下班後還要照顧法比安，克洛伊一度以為先生是在經歷中年危機。

不過其實史都華的靈感是來自一本叫做「微型冒險」（Microadventures）的書。書中提到，在忙碌、疲乏的生活裡，可以透過各種小冒險重拾活力，改善身心健康。對史都華來說，他想做的「微冒險」就是在大家都睡著時，去露營幫自己充電。

剛開始周圍的人都覺得很奇怪，甚至有人誤會是克洛伊「趕」老公出門。不過克洛伊非常支持另一半的決定，她認為家庭中父親角色的心理健康常被忽視，她知道史都華為了各種家務，精神瀕臨崩潰，所以想要支持他的決定。

自從史都華開始在自家後院露營後，家裡的氛圍立刻就改變了。第一次露營時，他不僅能安穩地睡覺，睡醒還能欣賞日出，這一切都讓他神采奕奕，找回久違的活力。

夫妻倆認為，藉由獨特的「帳篷療法」，他們的溝通和關係都變得更好，史都華回來後也更有體力幫忙帶孩子。雖然這樣的生活方式不一定適合所有人，但對他們來說，「微型冒險」已經成了兩人應對壓力的良方。

心理健康 華為

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