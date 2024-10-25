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他70年存69公斤硬幣 數錢動員全家 算五天才完工

編譯盧思綸
署名Crimsonkitsune333的網友在社群論壇Reddit分享祖父隨手存硬幣70年的最終戰績。示意圖。（圖／123RF）
署名Crimsonkitsune333的網友在社群論壇Reddit分享祖父隨手存硬幣70年的最終戰績。示意圖。（圖／123RF）

近日美國社群論壇Reddit披露一個故事引發網友熱議，一名美國爺爺70年來隨手丟硬幣到玻璃罐，死前希望知道累積多少錢，動員全家人馬拉松式連續數了五天才完工，所有硬幣總重達到69公斤，全部一共2052.76美元，爺爺本人直呼不可思議，貼文更收穫近萬人按讚和4500多則留言。

圖片報（Bild）報導，一名署名Crimsonkitsune333的網友，9月在Reddit分享這段故事。他說，祖父70年來都有隨手存零錢到玻璃罐的習慣，最近希望死前知道究竟存了多少，動員全家人一起數硬幣。

經過連續五天，出動人力手工和機器，最終確定玻璃罐中有美國、英國、西班牙、巴西、德國比利時等多國硬幣和四張1元紙鈔，總重達到69公斤，一共有2052.76美元。

全家人一共點算出5078枚25美分硬幣、3909枚10美分硬幣、2360枚5美分硬幣和7833枚1美分硬幣，共1萬9180枚硬幣。

即使是外幣也被仔細記錄下來。根據Crimsonkitsune333，其中有一枚1950年的5分錢德國硬幣。最古老的硬幣是1928年，最近的則是2023年，這桶金幾乎涵蓋100年人類歷史。

這個爺爺還把一些不是零錢的東西扔進罐子裡，包括五個釘子、兩個迴紋針、三張糖果包裝紙、四顆鈕扣以及褲子口袋裡的大量灰塵球。

這桶金的數目之高，也讓爺爺感到震驚，他原本以為玻璃罐內零錢總數不到1000美元。

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