吉薩大埃及博物館 全球最大考古館 將展圖坦卡門陪葬品

大埃及博物館正門呈金字塔三角形、門上寫滿古埃及象形文字，兩側墻上也布滿金字塔三角形圖案。中央社

全世界最大考古博物館 「吉薩大埃及博物館」距世人期待已久的全面性開放又向前邁進一步，讓遊客暢遊12個分區廊廳，浸淫在全新現代前衛設計空間中，近距離探索15000件埃及從史前時代到羅馬時代的豐富歷史古文物。

位於埃及吉薩（Giza）金字塔區2公里外的「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum, GEM）繼2023年11月底開放大殿廳（Main Hall）中的大階梯（Grand Staircase）後，今年10月16日又進一步開放主展覽廊廳（Main Galleries）。

進入主展廳前得先爬大階梯，從代表生命的尼羅河平原向上爬至代表死亡的沙漠高原，象徵一步一步從出生步向死亡，最後到達頂端前的全景玻璃落地窗。（中央社）

目前博物館整體園區尚未開放者，剩下最受矚目的3樓圖坦卡門展覽廊廳（Tutankhamun Galleries）、提供高科技感官互動式趣味學習體驗的2樓兒童博物館（Children's Museum），以及附屬在博物館主建物旁的「古夫船博物館」（Khufu's Boats Museum）。

首度開放的主展廳內有不少古文物和雕像採開放式陳列，並未鎖在展示櫃中，因此，遊客隨身揹包在入口處都要接受嚴格的X光安全檢查。記者隨身攜帶的瑞士小刀被要求取出，和身分證件一起拍照存證後由安全人員暫時保管，且其他類似尖銳物品也應避免攜帶前往。

首度開放的主展廳內有不少古文物和雕像採開放式陳列，因此入口安檢嚴格，遊客不可將小刀等尖銳物品攜入館內。（中央社）

這些古文物被運送到展廳陳列前，都已先進入博物館17個實驗室和修復中心中的其中一間進行檢查和修復。有些文物是在搬運過程中受到損傷，也有如圖坦卡門的戰車和涼鞋，都已破舊不堪，鞋底甚至已經解體，串珠也已散落不全。透過文物修復師的巧思和巧手，才讓文物得以露面。

主展廳占地18800平方公尺，以系統化方式，橫跨歷史朝代4個時期，從社會、王權和信仰3大主題，切分為12區廊廳，展出超過15000件最多擁有70萬年歷史的古文物，讓遊客深入了解古埃及人的生活、精神和喪葬習俗，感受埃及人民數千年發展出來的文明歷史。

大埃及博物館主展廳內各種大型千年古文物撲面而來的強大氣勢，讓人頓時有種回到古代的震撼穿梭感。（中央社） 主展廳占地18800平方公尺，內部12區廊廳以系統化的4個歷史朝代時期，分別探索社會、王權和信仰3大主題。（中央社）

展廳更利用虛擬實境模式和多媒體系統，生動地演繹出古埃及歷史發展和古埃及人埋葬文化。展廳的室內設計和照明設計分別由德國 的Atelier Brückner和Bartenbach兩家公司負責。

遊客一進入廊廳，透過空間起伏高低差、照明色澤層次感，以及牆面和吊頂線板異材質結合的前衛感，眼前千年古文物迎面而來的強大氣勢，讓人有種震撼的穿梭感，彷彿一下從現代跨越千年回到古代，一下又從古代跳回現代。

主展廳的室內設計和照明設計分別由德國的Atelier Brückner和Bartenbach負責，在文物一片砂岩土色塊中，營造出大膽的前衛設計感。（中央社） 主展廳使用多道層板燈增添重點照明，同時運用層板燈內的照明變化，為牆面和地面製造光暈籠罩效果。（中央社）

「照明」是點亮這座2.5個足球 場大展廳靈魂的關鍵，以柔和的金黃色為主基調，透過多道洗牆燈，並利用吊頂高低差搭配長短軌道燈，創造更多層次感，為展廳賦予獨特的氛圍。

另外，設計單位還使用多道高科技層板燈增添重點照明，同時運用層板燈內的照明變化，為牆面和地面製造光暈籠罩效果，還透過燈光創造出的虛擬實境，在地面上述說古埃及故事。

主展廳內有12個分區廊廳，每一區可就一個主題，從古文物中探索一個時期埃及文明的發展變化。（中央社）

在展廳巧遇的一名中國籍遊客馬先生告訴中央社記者說，雖然外國人門票要價1200埃鎊（約25美金），但在這個舒適寬敞，且設計別緻新穎的陳列空間中，可以逛上三個小時甚至一整天，來完成一趟豐富的文化饗宴，他認為絕對值回票價。