丹麥出土50具維京時代骸骨 保存完好專家呼「十分神奇」

丹麥第三大城奧登斯附近的考古地點出土50具中世紀維京人遺骸，保存狀態非常良好。（路透）

根據美媒報導，丹麥考古學家日前在歐登塞(Odense)附近的奧蘇姆村(Aasum)發現一座維京時代墓地，內有50具完整的骸骨。十分神奇的是，這幾具骸骨不同以往考古發現，竟然十分完整。

據報導，該墓地佔地21,500平方英尺(約1997平方公尺)，保存著男人、女人和兒童的遺骨。除了骷髏之外，還有一些被火化的遺體。專家表示，由於土壤中豐富的白堊與水分，這些骸骨保存完好。

專家希望對這些骸骨進行DNA檢測 ，希望通過DNA分析揭示他們生活故事的細節，以及對維京時代生活其他方面的見解，如親屬關係、遷徙模式等。

路透報導，歐登塞博物館的發掘負責人倫多(Michael Borre Lundo)稱這些骨骼「保存得非常完好」「十分神奇」。他說：「通常我們挖掘維京人的墳墓時，如果裡面除了陪葬品還剩下兩顆牙齒，那我們就很幸運了。但在這裡我們發現的骨骼四肢俱全。」

倫多還表示，該地點可能是一個「標準定居點」，也許是一個農業社群，距離一座環形堡壘遺址約三英里（約4.82公里），即現在的歐登塞市中心。

這意味著這些遺骸可能不是著名的諾斯人（Norsemen，即維京人Vikings）的遺骸，而維京人在維京時代（公元793年至1066年左右）於歐洲聞風喪膽，進行大規模的掠奪、殖民、征服和貿易，甚至橫越大西洋前往北美。

倫多表示，在一座墳墓中，一名婦女被埋在一輛馬車（維京馬車的較高部分被用作棺材）裡，表明她來自「社會上層」。

丹麥第三大城奧登斯附近的考古地點出土50具中世紀維京人遺骸，包括少見的胸針。（路透）

除了人類遺骸，考古學家還挖掘出胸針、項鍊珠子、刀具，甚至還有一小塊可能用作護身符的玻璃碎片。倫多稱胸針的設計顯示死者埋葬於公元 850 年至 900 年之間。

考古學家 Jannie Amsgaard Ebsen 希望胸針背面和刀柄上的有機材料能在土壤中保存完好。她說：「我們希望獲得進一步了解。住在哪裡的人是誰？他們曾跟什麼人互動過？」

考古學家表示，墓地出土的許多文物來自遠在丹麥邊境 之外的地方，為了解10世紀維京人廣泛的貿易路線提供了線索。