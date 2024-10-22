海妖現身？10m大王魷魚橫屍西班牙沙灘

西班牙北部海灘上，發現一隻巨型烏賊被沖上海灘。(取材自臉書)

海妖現身？日前有一隻長達10公尺的大王魷魚擱淺在西班牙一處海灘上，引起當地科學家的濃厚興趣；而深海巨獸現蹤淺灘的現象，也讓專家擔心是否是水下生態出現變化。

根據西班牙媒體antena3 noticias報導，10月11日在西班牙北部利亞內斯（Llanes）發現一隻長達10公尺的大王魷魚（Giant Sqiud，學名為Architeuthis Dux，又名大王烏賊），擱淺在埃爾薩布隆海灘（El Sablón Beach）上。

如此巨型的海洋生物出現在陸地上極不尋常，當地的清潔部門發現後，立即通報相關單位處理。

報導指出，這種巨大的海洋生物屬於「Architeuthis Dux」物種，更普遍被稱作「大王烏賊」（giant squid），世界上僅記錄了21個標本，其中大部分在西班牙北方的坎塔布里亞海（Cantabrian Sea），牠們最大可長達17公尺長，重300公斤，是地球上最大的魷魚種類之一。

鏡報報導，該物種經常被比作北歐神話中著名的海妖，傳說中，牠能夠用巨大的觸手擊沉船隻。不過大王魷魚其實對人類無害，只是他們肌肉中的胺含量過高，不適合食用。

在埃爾薩布隆沙灘出現這種深海巨獸並非單一事件，近期世界上各個海岸接連出現海洋生物擱淺的事件，尤其是在紐西蘭。目前科學家們尚未確認擱淺的原因，但認為洋流變化以及水下生態系統條件變化是可能的因素。

西班牙北部的坎塔布里亞海（Cantabrian Sea）是少數發現大王魷魚蹤跡的海域，海洋保護組織「Cepesma」現存的21個標本中，大多數都是在這個海域發現的。本次發現的大王魷魚屍體已移走，當地部門正在研判是否將其轉移至Cepesma進行研究與保護。