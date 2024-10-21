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泰國直銷吸金1100人受害 總裁遭警方逮捕

綜合報導
泰國直銷集團The iCon Group總裁瓦拉塔彭。（取材自臉書）
泰國直銷集團The iCon Group總裁瓦拉塔彭。（取材自臉書）

泰國直銷公司iCon集團近日爆發直銷吸金醜聞，iCon集團利用名人代言或廣告，吸引民眾投資。集團總裁瓦拉塔彭和其他11名集團內的管理幹部遭警方以詐欺罪逮捕。

iCon集團以金字塔直銷形式，要求民眾先自掏腰包購買美容健康產品或食品，公司向民眾保證這些產品很好賣，但當產品賣不出去後，公司就要民眾拉更多下線，這樣就能從新的下線身上抽成，有受害者指出，公司的指導人員要他們一直拉更多下線，而不是教他們怎麼賣產品。

由於這起案件牽涉到多個泰國名人或明星替iCon集團代言，引起泰國社會高度關注，有些受害者因為相信名人代言，不斷投下金錢，最後身無分文因此走上絕路。

曾經代言的名人包括知名泰國演員帕貢（Pakorn Chatborirak）、演員克里特（Krit Amnuaydechkorn）、節目主持人甘（Kan Kantathavorn）以及女明星皮查雅（Pechaya Wattanamontree）等人。

這起事件在泰國電視台3台（Channel 3）一個談話節目中被揭露後，事件雪球越滾越大，受害者不只在泰國，甚至遍及柬埔寨、緬甸和日本，甫上任的泰國皇家警察總長奇提拉繃緊神經，總理貝東塔下令所有相關單位採取行動

鮮新聞報導，截至目前為止，已有將近1100名受害者報案，損失金額高達4億泰銖（約1205萬美元）。

經過多天調查，法院對iCon集團總裁瓦拉塔彭在內共18人發出逮捕令，警方接著以詐欺罪逮捕了瓦拉塔彭和其他11名在iCon集團的管理階層幹部。這些被逮捕的幹部在集團內都被冠上Boss（老闆）的稱號。警方還在持續追捕其他六人。

泰國 詐欺 緬甸

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