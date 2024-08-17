延宕9年 越南第二條捷運通車3天吸10萬人 車廂採火龍果色

河內市第二條捷運線「仁-河內」捷運線長12.5公里，8.5公里的高架段於8日通車，前15天開放免費搭乘，前3天朝聖人次共超過10萬。11日上午車廂內依舊被乘客塞得滿滿滿。(中央社)

越南 首都河內市第二條捷運 線在延宕9年後終於部分通車，短短三天吸引逾10萬民眾體驗。有學生家長表示，河內市交通常出現人車爭道情況，孩子若能搭捷運通勤她會比較放心。

河內市「仁-河內」（Nhon-Ha Noi）捷運線是河內市第二條通車的捷運路線，營運單位刻意選在8月8日上午8時正式載客，盼祈求好運、行車平安，前15天讓民眾免費搭乘，三天就吸引破10萬民眾朝聖。

「仁-河內」捷運線全長12.5公里、共12站，工程自2009年開工，原定2015年完工，在延宕9年、通車時間改了14次後，終於在8月8日先開通8.5公里的高架段，4公里的地下段預計2027年才會完工。

11日是「仁-河內」捷運線啟用第4天，適逢星期天，候車月台都是闔家出遊的民眾。由於河內市在2021年11月6日已開通第一條捷運線，有別當時多數民眾須經指導才能順利通過驗票閘門，這次進出站順暢許多。

「仁-河內」捷運線從河內市郊西邊向東開往市中心精華地段，沿途並經過河內國家大學、河內師範大學、交通運輸大學等，還有36條公車路線可供轉乘，大學生族群有望成為未來的通勤主力。

越南首都河內市第二條捷運線「仁-河內」捷運線8日部分通車，車廂以綠、紅、白為主色，設計靈感來自火龍果。(中央社)

「仁-河內」捷運線最高時速80公里，實際營運速度平均35公里，每一列車有4節車廂，共可載客近千人。車廂顏色以綠、紅、白為主色，設計靈感汲取自火龍果，但民眾受訪時被問及都一臉困惑，反倒是捷運線的代幣上印有河內市古蹟 文廟的「奎文閣」圖樣，讓許多乘客直呼想收藏。

河內市「仁-河內」捷運線的代幣上印有河內市古蹟文廟的奎文閣圖樣，讓許多乘客直呼想收藏。(中央社)

河內市規畫到2030年要有10條捷運線、總長417公里，高架342公里、地下段75公里。

目前已啟用的捷運包括13公里的「吉靈-河東」（Cat Linh-Ha Dong）線及「仁-河內」的8.5公里高架段。另外還有8條捷運線尚未開工。